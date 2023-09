Mercedes Classe E All Terrain: cos'ha di speciale la nuova generazione

Sono passati solo pochi giorni da quando Mercedes-Benz ha comunicato i prezzi della nuova Classe E station wagon e berlina, e ora dalla Germania arrivano foto e caratteristiche della versione suvvizzata All-Terrain a trazione integrale, con tutte le protezioni del caso per la carrozzeria per caratterizzarne il look in chiave fuoristradistica. Ecco come cambia la Mercedes All Terrain 2024: con tutti gli aggiornamenti introdotti dalla nuova generazione di Classe E e i suoi motori ibridi.

Mercedes Classe E All Terrain 2024, l'assetto rialzato offre qualcosa in più sullo sconnesso

L'allestimento All Terrain, che strizza l'occhio alla guida su strade bianche e terreni moderatamente accidentati, è proposta di serie con le sospensioni pneumatiche Airmatic, che sulla berlina e sulla station wagon sono a richiesta. Ne guadagna l'altezza da terra: maggiorata di 4,6 centimetri con la regolazione più adatta all'off-road; e lo smorzamento regolabile in continuo avvantaggia il comfort. Per ottimizzare stabilità e aerodinamica, l'assetto si abbassa da solo di 1,5 cm rispetto al livello standard superati i 120 km/h, quando si guida in modalità Comfort.

Mercedes Classe E All Terrain 2024 è a metà strada tra una station wagon e un SUV

Mercedes Class E All Terrain è offerta con tre motorizzazioni. E 220 d 4Matic ha un quattro cilindri Diesel mild hybrid da 2,0 litri che eroga 197 CV e 440 Nm. Consente uno 0-100 km/h in 8,1 secondi e 220 km/h di velocità, con un consumo nel ciclo combinato WLTP compreso tra 6,0 e 5,3 l/100 km. Meno parca nei consumi, ma più potente è la E 450, dotata di un sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri mild hybrid a benzina da 381 CV e 500 Nm: buoni per 250 km/h di punta massima, dopo uno ''zerocento'' in 4,7 secondi, con consumi tra 8,7 e 7,9 l/100 km. In mezzo troviamo la Mercedes E 300 de a gasolio, con il suo 4 cilindri da 2,0 litri plug-in hybrid da 230 CV e 700 Nm, che raggiunge i 213 km/h e completa lo sprint in 6,9 secondi; ma soprattutto, che con il suo motore elettrico da 129 CV e un'autonomia tra 85 e 102 km può fare le veci di un'auto 100% elettrica nel commuting quotidiano, per poi poter contare sui tempi di rifornimenti ridotti e consumi da Diesel nei lunghi viaggi.

Mercedes Classe E All Terrain 2024, la versione tuttoterreno della station wagon

La cosa che più caratterizza la nuova generazione di Classe E All Terrain, proprio come le controparti meno connotate in chiave fuoristradistica, è la dotazione tecnologica di bordo. Per la guida in fuoristrada, un apposito menu offre la funzione ''cofano trasparente'', che sfrutta le telecamere a 360° per mostrare al guidatore sul display a centro plancia dove sta mettendo le ruote. La dotazione di serie prevede due display, con l'opzione di un terzo schermo davanti al passeggero anteriore: è protetto da un sistema automatico tramite telecamera che lo spegne se il guidatore si distrae a guardarlo. A che cosa servono tutti questi display? A utilizzare nuove app di terze parti, tra cui Tik Tok e Angry Birds per l'intrattenimento, e Webex e Zoom per le call di lavoro. Lo schermo per la strumentazione può arrivare a 12,3 pollici, come quello opzionale per il passeggero, mentre quello touch a centro plancia misura 14,4 pollici. L'aggiornamento tecnologico permette inoltre di utilizzare un iPhone o un Apple Watch al posto della chiave, per chi lo trovasse più comodo, e di condividere la funzione ''chiave digitale'' tra 16 utenti.

Mercedes Classe E All Terrain 2024, la plancia

La nuova generazione di Classe E, con i suoi 4,95 m di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,50 in altezza, vede aumentare lo spazio interno e per chi siede dietro - che già prima poteva contare su una sistemazione generosa - può ora contare su 25 millimetri in più in larghezza e 22 millimetri in lunghezza. Notevole la capacità del bagagliaio, che va 615 a 1.830 litri per le versioni mild hybrid e da 460 a 1.675 litri per la Classe E 300 de plug-in hybrid. Completano il quadro materiali e finiture all'alteza del blasone, con uno stile lussuoso che ricorda la nautica da diporto e un'illuminazione ambientale di grande impatto, come su tutte le Mercedes di ultima generazione. In opzione la luce può variare in accordo con la musica riprodotta dalle sorgenti musicali: magari l'impianto surround 4D Burmester offerto a richiesta. Mercedes Classe E All Terrain arriverà sul mercato entro marzo 2024, a prezzi non ancora comunicati: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/09/2023