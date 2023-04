Mercedes Classe A Mild Hybrid, quanto cambia veramente? Mild test

Convive con una forte preoccupazione, Mercedes Classe A. Quella di venire, un giorno, licenziata in tronco. Si rumoreggia che dal 2025 i piani Luxury della Stella escludano le baby, Classe A ma anche Classe B, dalla formazione titolare. Stoccarda è criptica: non conferma, nè smentisce. Quella in vendita oggi potrebbe insomma essere l’ultima versione di sempre. Almeno, l’ultima Classe A con motori termici, benché già in parte elettrificati, vedi l’adozione della tecnologia mild hybrid per i propulsori a benzina, agguerrita AMG A 35 4Matic inclusa. Bene, quali altri effetti speciali per Classe A “last restyling” (forse)? La riguardo dal vivo da fuori e da dentro, ne guido una... a caso (ops, è una AMG).

Nuova Mercedes Classe A (MY23)

L’aspetto esterno e interno è almeno in buona parte quello di prima, ce lo ha dettagliato Dario Paolo in occasione della premiere statica di ottobre 2022. Cambia casomai il design del frontale grazie alle due sporgenti nervature sul cofano, alla nuova griglia radiatore dalla fitta trama con motivo a Stella a Tre Punte (a listelli verticali sulle edizioni AMG), inoltre al nuovo stile del paraurti, più grintoso.

I nuovi fari, la nuova griglia radiatore

OK IL FACELIFT È GIUSTO Completano il look quattro nuovi disegni dei cerchi in lega (fino a 19 pollici), il nuovo diffusore posteriore, infine la nuova firma luminosa a LED, di serie al posteriore e in opzione per i gruppi ottici anteriori “piatti” (cioè dal vetro non arrotondato). In generale, percezione complessiva di un prodotto leggermente più moderno e più sportivo. Voto 8.

Il nuovo look posteriore

All’interno le uniche novità architettoniche vere e proprie consistono nel volante ridisegnato, ora con comandi “full touch” e rivestito in pelle Nappa, inoltre in un tunnel centrale più pulito, sprovvisto di qualsiasi sporgenza e qualsiasi comando, tutti quanti trasferitisi sulle razze sdoppiate del volante stesso. Meglio ora o meglio prima? Personalmente, meglio ora, preferisco interni più minimalisti. Idem come per gli esterni. Voto 8.

Mercedes Classe A MY23, gli interni

TEST DI INTELLIGENZA Di serie, il familiare doppio display flottante da 7 pollici per il quadro strumenti virtuale ampiamente personalizzabile e da 10,25 pollici per lo schermo centrale di navigazione, sempre con l’opzione del doppio display widescreen da 10,25 pollici ciascuno. Più intelligente rispetto a prima è il cervellone del sistema di infotainment MBUX, dall’assistente vocale con maggiori capacità di apprendimento “in itinere” e in grado di spiegare agli imbranati come me alcune funzioni di bordo come la connessione dello smartphone via Bluetooth. A proposito, Apple CarPlay e Android Auto funzionando in modalità wireless. Altra novità mutuata dalle Mercedes di rango superiore è l’integrazione del sensore di impronte digitali per l’identificazione del conducente. Non si sa mai…

Plancia più pulita, volante ''full touch''

VEDI ANCHE

Si accennava, in apertura, ai propulsori. Ambedue i 4 cilindri a benzina, l’unità da 1,3 litri e il più prestante 2,0 litri (AMG A 35 inclusa e AMG A 45 S esclusa), si convertono in unità mild hybrid 48 volt. Una soluzione cioè che non è più una novità assoluta e che - dai - non posso spiegare ogni volta da zero...

Per Classe A, l'ibrido ''soft''

REPETITA IUVANT Va beh, per chi fosse ancora a digiuno di informazioni, il mild hybrid è ''l’ibrido fantasma'', una tecnologia che tramite un motogeneratore a cinghia alimentato da una batteria supplementare da 48 volt di tensione permette al veicolo l’avviamento e - a tratti - la marcia a velocità costante col motore termico completamente spento. Oltre a fornire una spintarella supplementare, in questo caso nella misura di 14 cv, in fase di ripresa e accelerazione. La componente elettrica è minima, il feeling di guida pressoché identico a quello che restituisce un motore a petrolio: ecco perché il mild hybrid è l’ibrido impalpabile.

Mi capita di guidare per qualche decina di chilometri AMG A 35 4Matic, variante high performance ''entry level'' sotto il cofano della quale il 2,0 litri turbo raggiunge quota 306 cv di potenza e 400 Nm di coppia, scaricati a terra su tutte e quattro le ruote dalla trazione integrale 4Matic e tenuti al guinzaglio dal cambio robotizzato doppia frizione a 8 rapporti. Che dire, tutto mi passa per la testa, mentre mi diverto a scatenare questa bestiolina assatanata (voto? 8), tranne di essere al volante di un veicolo ibrido. Anche perché sulla AMG il mild hybrid è registrato esclusivamente per fornire potenza e coppia addizionali in accelerazione e non - a differenza del 1.3 di A 180 e A 200 e il 2.0 di A 250 - per avviare il motore in silenzio.

Nuova AMG A 35 4Matic, ancora più prestante col mild hybrid 48 volt

ECONOMISTA Forse, il vantaggio più concreto lo si misura alla stazione di rifornimento, dal momento che il mild hybrid assicura un taglio dei consumi di qualche punto percentuale, specialmente se si pascola in città. Consumi che ora per il 1.3 oscillano ad esempio tra i 5,7 e i 6,3 l/100 km: decisamente, c’è di peggio. Voto 8.

ADAS Anche su Classe A, come in precedenza - mi viene in mente - su nuova Classe C, Mercedes assicura di aver perfezionato e mitigato l’intervento del Lane Keeping Assist, cioè il correttore automatico di uscita di corsia, motivo di alcune lamentele, in passato, da parte dei clienti: ebbene, provocando l’errore, ora in effetti il sistema ti riaccompagna sulla retta via in modo meno... sgarbato. Questi ADAS, che birichini…

Mercedes A 250 e, più autonomia in EV

Che dire di altro? Che l'auto è già in vendita, che in gamma resta anche il 2,0 litri diesel, che si è appena aggiunta alla compagnia anche l’edizione rinnovata di Classe A ibrida plug-in (A 250 e) con autonomia elettrica maggiorata (circa 70 km), che gli allestimenti sono sette, che infine i prezzi ora partono dai 35.120 euro di A 180 Executive. Sono più alti, ma perché il piatto è più ricco (l'automatico, ad esempio, è di serie su tutte). L'ultima Classe A? Io spero di no.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/04/2023