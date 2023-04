Gasolio, addio: come cambia con il facelift 2023 Mercedes GLS, il SUV tedesco a 7 posti

Continua il rinnovamento della gamma SUV di Mercedes: dopo i facelift delle “piccole” GLA e GLB, e quelli della più grande GLE (anche Coupé), tocca al peso massimo GLS, anche in versione extra-lusso Maybach e supersportiva AMG.

Mercedes GLS 2023: vista frontale

Le modifiche alla carrozzeria di Mercedes GLS sono piuttosto limitate, e coinvolgono la griglia del radiatore, ancor più vistosa con le quattro lamelle orizzontali in zinco Silver Shadow. Con le nuove prese d’aria laterali e la bordatura in nero lucido, risulta decisamente più prominente anche il paraurti anteriore. Cambia poco lo stile dei gruppi ottici anteriori, mentre sono più evidenti le novità in quelli posteriori, con tre inediti blocchi orizzontali a LED. Alla già ricca gamma di cerchi in lega si è aggiunto un modello da 20” in grigio Himalaya con finitura lucida.

Mercedes GLS 2023: l'infotainment MBUX è stato aggiornato

INTERNI Rimangono i sette posti di serie della gamma attualmente a listino, ma si aggiungono due nuove colorazioni per i rivestimenti in pelle, così come si è arricchita la gamma di finiture interne con legno di tiglio marrone lucido di serie. A sottolineare una volta di più il passaggio verso il segmento Luxury, alcuni elementi nero lucido riservati alle versioni Maybach sono disponibili su tutta la gamma GLS, così come le feritoie delle bocchette d'aria centrali e laterali galvanizzate in Silver Shadow, un altro dettaglio derivato dalla Maybach GLS.

Mercedes GLS 2023: vista di 3/4 posteriore

INFOTAINMENT AGGIORNATO Nuovo il look per i display del sistema di infotainment MBUX (aggiornato all’ultima versione), che possono essere personalizzati con tre diversi stili grafici (classic, sporty, discreet) e tre modalità di visualizzazione delle informazioni di bordo.

TUTTO IL RESTO Sul modello 2023 di Mercedes GLS (anche Maybach) debuttano nuovi colori per la carrozzeria, tra cui il blu sodalite metallizzato e il grigio alpino non metallizzato. Il volante presenta comandi a sfioramento sulle razze, e l’assistente vocale si può attivare anche senza pronunciare “Hey Mercedes”. Su richiesta il pacchetto MBUX Multi-Seat Entertainment, che offre a chi siede dietro tre schermi touch con lo stesso infotainment di chi siede davanti. Completano la dotazione due porte USB (sempre su richiesta) con potenza di 100 W nella console centrale, e il sistema di filtraggio a due stadi contro le polveri sottili e altre sostanze inquinanti.

Mercedes GLS 2023: la versione Maybach, l'infotainment per i posti dietro

PER L’OFF-ROAD L’uso fuoristradistico di un bestione del genere è piuttosto limitato, ma comunque da non trascurare, e per questo Mercedes ha aggiornato il pacchetto Off-Road Engineering con una nuova protezione antincastro e 30 millimetri in più di altezza da terra. Con la modalità di guida specifica Off-road l’MBUX visualizza graficamente pendenza, inclinazione laterale, bussola e angolo di sterzata, mentre la telecamera a 360° offre la funzione “cofano trasparente”, che permette di riconoscere meglio ostacoli sotto l’auto, come grosse pietre o buche profonde.

Mercedes GLS 2023: la versione AMG, vista laterale

Nessuna particolare novità per la cubatura e la potenza delle motorizzazioni: sotto il cofano di GLS continua a battere il V8 da 3.982 cc di cilindrata, con potenze che vanno dai 511 CV della versione “base” GLS 600 4Matic fino ai 634 CV della Mercedes AMG GLS 63 4Matic+, passando per i 557 CV della Maybach 600 4Matic. Tutte le versioni sono elettrificate con sistema mild hybrid a 48V. Spariscono completamente, invece, le attuali motorizzazioni a gasolio.

Mercedes GLS 2023: la versione Maybach, vista di 3/4 anteriore

Da fuori la versione extralusso del SUV a 7 posti tedesco si riconosce per l’abbondanza di cromature, la colorazione bicolore e il paraurti anteriore specifico, oltre alla griglia esclusiva con sottili listelli verticali cromati. Su richiesta i cerchi forgiati da 23 pollici con stile Maybach e copertura dei dadi. Nell’abitacolo i sedili hanno un nuovo stile, con le sezioni centrali caratterizzata da una trapuntatura a rombi perforati. Gli interni sono disponibili con le combinazioni di colori bianco cristallo/grigio argento perla e marrone mogano/beige macchiato.

Mercedes GLS 2023: la versione AMG, vista di 3/4 posteriore

Oltre che sotto il cofano, dove può contare su una sostanziosa iniezione di cavalli extra, e nelle sospensioni con taratura specifica, la nuova Mercedes-AMG GLS 63 si caratterizza per un’estetica decisamente aggressiva, in linea con gli ultimi modelli sportivi della casa di Stoccarda. La griglia ha i caratteristici listelli verticali cromati, il paraurti due sottili lamelle orizzontali e prese d’aria di maggiori dimensioni, le cromature sono abbinate a dettagli in color nero lucido, in particolare nella cornice dei finestrini. Al posteriore domina uno spoiler sul lunotto di maggiori dimensioni e doppi scarichi dalla forma squadrata. Le misure dei cerchi in lega partono da 22” invece che i più “piccoli” 21”, mentre sotto troviamo i freni sportivi AMG di colore rosso.

Mercedes GLS 2023: la versione AMG, dettagli in fibra di carbonio in abitacolo

INTERNO RACING All’interno i sedili sono sportivi con il logo AMG cucito nello schienale, il volante sportivo a tre razze offre i comandi per la selezione della modalità di guida sportiva S+, mentre plancia è attraversata da finiture in fibra di carbonio e luci ambientali rosse.

Mercedes GLS 2023: vista dall'alto

La nuova Mercedes GLS 2023 dovrebbe arrivare nelle concessionarie europee a partire dalla fine del prossimo mese di ottobre. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma è prevedibile qualche ritocco verso l’alto di un listino che apre a 123.710 euro per il modello benzina 580 4matic Mild Hybrid. Aggiorneremo i nostri listini non appena disponibili.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/04/2023