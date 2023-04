Mercedes-Maybach EQS SUV, l'elettrico all'ennesima opulenza. Video

Da un paio d'anni, dalle parti di Mercedes, è elettrificazione a flusso costante. Travolti dalla corrente continua di un modello a batterie via l'altro, vi era forse sfuggito come una piccola sacca avesse sin qui resistito al contagio. Con Maybach EQS SUV, tutto il mondo Mercedes è ora in rete. EQS 680 SUV la prima Maybach full electric: sotto, il video che ne annuncia il dirompente esordio.

ESTERNI Come ogni altra Maybach della odierna gamma, il SUV GLS 600 e le berline S 580 ed S 680, anche EQS 680 SUV si basa su un modello Mercedes di primo grado: in questo caso, come è evidente sin dal nome, Mercedes EQS SUV. Distinguerlo dal suo alterego sarà tuttavia piuttosto semplice. Lo sarà grazie alla griglia Maybach scanalata, alla vernice bicolore, alle ruote forgiate ''a disco'' da 22 pollici, infine alle pedane illuminate e al simbolo Maybach sul montante posteriore. Che carisma.

PROPULSORI Di forte personalità è anche il powertrain composto da due motori elettrici sincroni dalla potenza combinata di 658 cv e la coppia di 950 Nm, valori assai superiori anche rispetto ai 544 cv e 850 Nm di EQS 580 AMG. Accelerazione 0-100 km/h in 4,4 secondi, due decimi in meno: il peso non è un problema.

AUTONOMIA Mercedes non specifica una dimensione della batteria, sebbene sia quasi certamente lo stesso pacchetto da 107,8 kWh montato su altri modelli EQS. Sappiamo invece che Maybach EQS 680 SUV viaggia senza mai doversi collegare ad una presa per 600 km, una distanza leggermente inferiore ai 613 km dichiarati di Mercedes EQS 580. Che si prende così la sua piccola rivincita.

DRIVING MODE In realtà Mercedes, sulle performance, spende pochissime parole. Rivolgendo semmai l'attenzione sulla raffinatezza e sul comfort dei passeggeri. Persino il menù della modalità di guida Dynamic Select è stato modificato, sostituendo la consueta impostazione Comfort con una modalità Maybach che utilizza i dati di un sensore di oscillazione sotto i sedili posteriori per controllare gli ammortizzatori in un modo che privilegi la comodità degli ospiti. Che su Maybach EQS SUV, viaggiano da nababbi.

BUSINESS LOUNGE I fortunati inquilini della seconda fila possono respirare l'aria profumata del pacchetto Air Balance (di serie), ascoltare musica tramite l'impianto audio Burmester 4D a 15 altoparlanti, gustare bevande riscaldate dai portabicchieri termici, leggere o firmare documenti al bagliore di una lampada di design montata su ciascun montante C, ma anche dei 253 LED dell'Active Ambient Lighting System, controllabili individualmente.

NATURALMENTE I sedili posteriori standard, rivestiti in pelle conciata al vegetale tramite i gusci dei chicchi di caffè, sono dotati di ventilazione, funzione massaggio e riscaldamento per collo e spalle. Con Pacchetto Chauffeur, il sedile del passeggero anteriore si sposta automaticamente in avanti quando il sedile dietro adotta una posizione reclinata. Per la massima esperienza luxury, infine, sedili First Class: il pacchetto prolunga la console centrale anteriore fino allo spazio tra i due sedili posteriori e la riveste con finiture in legno lucido, per abbinarsi agli inserti lignei sugli schienali dei sedili anteriori. A ridurre al minimo i rumori esterni contribuiscono poi la solida paratia posteriore e una cappelliera fissa.

DIGITALMENTE Ecologia, ma anche tanta tecnologia. I passeggeri posteriori, cioè i veri padroni dell'esperienza di bordo, hanno ciascuno uno schermo di infotainment da 11,6 pollici e possono visualizzare e persino inserire la destinazione di navigazione, mentre nella parte anteriore il cruscotto MBUX Hyperscreen a triplo display, opzionale sui modelli EQS inferiori, è di serie e viene fornito con una grafica specifica per Maybach. Senti qui: in modalità di guida Maybach, gli aghi degli strumenti si trasformano in sciarpe di seta che si muovono elegantemente al vento. Non una buona scusa per svolazzare oltre i limiti di velocità, però.

PREZZO? Quanto Maybach EQS 680 SUV costi in più rispetto a Mercedes EQS 580 SUV, che ha un prezzo di partenza di 165.000 euro, non è ancora dato sapere. Per farci un'idea, per Classe S il divario tra le due varianti ammonta a circa 90.000 euro, cioè circa il +50%. Fate voi i conti, che a noi scappa un riso isterico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/04/2023