Nuova Mercedes Classe E, segui la diretta streaming della world premiere

Nella mischia dei SUV, ormai la categoria auto di gran lunga preferita, una berlina è quasi mosca bianca. Ma se è una berlina che di nome fa Mercedes Classe E, di colpo l'attenzione torna su livelli alti. Con la sesta generazione di una delle icone della Stella, l'appuntamento è oggi martedì 25 aprile alle ore 17.00 in punto. Dove? Proprio qui. Cliccare Play sul video sotto, all'ora X. Cosa aspettarsi?

MINI CLASSE S Declinata sempre in carrozzeria berlina e Station Wagon e anche in formato high performance AMG, nuova Mercedes Classe E assomiglierà a una Classe C di dimensioni superiori, incorporando al tempo stesso alcuni tratti della sorella maggiore Classe S. Tipo le maniglie porte a filo.

VEDI ANCHE

SUPER MILD HYBRID Allo scopo di soddisfare le normative sulle emissioni Euro 7, ciascuna delle unità a 4 e 6 cilindri benzina e (salvo sorprese) anche diesel di nuova E-Klasse beneficierà di un'assistenza ibrida leggera o ibrida alla spina. Pare tuttavia che gli stessi motori mild hybrid saranno molto più avanzati di quelli dell'attuale Classe E, sbloccando a loro volta la funzionalità di guida in EV vera e propria.

INTERNI Mercedes parla di ''lusso digitale senza soluzione di continuità'' e ''tecnologie rivoluzionarie''. Abbiamo già avuto modo di sbirciare il cruscotto, espressione di una nuova interpretazione del sistema di infotainment Hyperscreen di EQS, col quadro strumenti digitale che in questo caso conserva tuttavia un'identità indipendente. Tra qualche ora, niente più segreti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/04/2023