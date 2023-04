BMW i7 M70, ora l'elettrico esagera. È lei nuova "M7"? Video

Di affidarsi totalmente ai demoni di BMW M, Serie 7 non se l'è mai sentita, limitandosi a parziali collaborazioni. BMW M7 non ha mai visto la luce e forse mai succederà. Pazienza, visto che con la nuova versione i7 M70 xDrive, di una eventuale super Serie 7 termica, rischiamo di non sentire mai più la mancanza. Non da un punto di vista strettamente numerico, almeno. In anteprima ad Auto Shanghai 2023, BMW i7 M70 la Serie 7 più veloce di sempre, l'elettrica BMW più potente di sempre, infine la Serie 7 più vicina a un'M7 mai prodotta. Prima di snocciolare le sue cifre monstre, video.

iDRAGSTER Con 650 CV di potenza, 1.100 Nm di coppia massima e un'accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi, nuova i7 M70 xDrive vanta una scheda tecnica da ''vera'' BMW M. Pensare che nonostante il peso di 2.689 kg è più scattosa sia di M760e xDrive (-0,8 secondi), sia di XM, il SUV ''nativo'' M.

UPGRADE Rispetto a i7 xDrive60, sino a ieri la i7 top di gamma, l'aumento di potenza si deve alla metà posteriore della trasmissione elettrica. Il motore anteriore eroga infatti gli stessi 259 CV, mentre l'unità al retrotreno - grazie a un nuovo design che raddoppia gli avvolgimenti di eccitazione nello statore - registra un aumento di oltre il +50%: da 312 CV a 490 CV.

IMBOOSTATA In modalità Sport, la coppia combinata ammoonta a 1.014 Nm. Il picco di 1.100 Nm è disponibile per le partenze da fermo con Launch Control, o anche in movimento, tramite funzione M Sport Boost, sorta di overboost artificiale che sprigiona tutto il potenziale del sistema bimotore e che si fa acccompagnare da un sound di sottofondo (sempre artificiale, beh è chiaro) diverso dalla sinfonia standard (composta da tale Hans Zimmer). Hai tempo per un altro mini video?

VEDI ANCHE

RANGE ANXIETY? Tutta questa potenza extra non sembra giocare contro l'autonomia. i7 M70 utilizza la stessa batteria da 101,7 kW di i7 xDrive60 e omologa una percorrenza Wltp di 488-560 km, quindi solo di poco inferiore. A curare l'ansia da ricarica viene in soccorso anche la modalità ''Max Range'', che limita la velocità massima a 90 km/h e disattiva la climatizzazione di abitacolo, sedili e volante.

ELETTRONICA La potenza è nulla senza controllo, spazio allora a un telaio specifico M, con sospensioni pneumatiche adattive a due assi con ammortizzatori a controllo elettronico e autolivellamento automatico. Contribuiscono a un feeling il più possibile corsaiolo anche sterzo attivo integrale, stabilizzazione attiva del rollio, pinze freno anteriori fisse a quattro pistoncini e a pistone singolo flottante sul retro. Di serie, cerchi in lega M da 21 pollici, con l'opzione dei pneumatici ad alte prestazioni.

QUANTO COSTA BMW i7 M70 xDrive arriverà negli showroom nella seconda metà del 2023. Il prezzo verrà diramato sotto data di uscita e ci sono buone probabilità che si avvicini ai 180.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/04/2023