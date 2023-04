BMW XM Label Red: 748 CV e 1000 Nm possono bastare?

Numeri da record (anche nel prezzo) per il maxi SUV plug-in tedesco, che debutterà al Salone dell’Auto di Shanghai. Arriverà anche in serie limitata

La BMW M più potente in circolazione è un SUV, e non una berlina sportiva. Piaccia o non piaccia, è il mondo in cui viviamo oggi. Realizzata sulla base della già enorme, già potentissima (e controversa) PHEV, BMW XM Label Red è la più potente auto di serie mai prodotta in quel di Monaco di Baviera: il suo V8 da 4,4 litri di cilindrata, abbinato al motore elettrico del powertrain ibrido plug-in, genera la bellezza di 748 CV e 1.000 Nm di coppia.

BMW XM Label Red, la griglia con i bordi rossi

V8 SOTTO STEROIDI Rispetto al modello già a listino, questo significa un aumento della potenza e della coppia di sistema di 95 CV e 200 Nm rispettivamente, valori ottenuti intervenendo in maniera particolare sul propulsore termico, lasciando sostanzialmente invariata la parte elettrica: con le migliorie apportate in questa versione, infatti, il V8 genera 585 CV complessivi con una coppia di 750 Nm, disponibile tra i 1.800 e i 5.400 giri.

BMW XM Label Red, la PHEV più potente in edizione limitata

FA TANTA STRADA Il motore elettrico porta un contributo di 197 CV di potenza e 280 Nm di coppia, con un picco di 450 Nm ottenuto tramite uno stadio di pre-innesto di BMW che consente di ottenere una grossa spinta senza ricorrere a propulsori più ingombranti e pesanti. La batteria mantiene la sua capacità di 25,7 kWh, per un’autonomia in modalità elettrica che scende di qualche km e si attesta attorno ai 75-83 km nel ciclo WLTP (82-88 km nel modello di serie). Come da tradizione, il motore elettrico ha una colonna sonora scritta in collaborazione con il compositore Hans Zimmer.

BMW XM Label Red, in modalità EV percorre circa 80 km

CHE NUMERI! La BMW XM Label Red schizza da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, mezzo secondo meno rispetto al modello di serie. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h, ma può essere portata a 290 km/h con il pacchetto M Driver’s Package, disponibile su richiesta. In modalità elettrica la velocità massima è di 140 km/h.

VEDI ANCHE

TRAZIONE INTEGRALE La potenza del powertrain ibrido plug-in viene ripartita tra i due assi da una frizione multidisco, che in modalità 4WD Sport aumenta la potenza indirizzata all’asse posteriore, per assicurare il comportamento sovrasterzante che ci si aspetta da una BMW M. Al posteriore c’è un ulteriore differenziale che divide la coppia tra le due ruote, così da tarpare sul nascere ogni velleità sottosterzante dell’auto senza necessità di agire sul freno. A questo si aggiunge un sistema a 48V che si occupa esplicitamente di ridurre il rollio dell’enorme corpo vettura, migliorando la precisione nelle curve.

BMW XM Label Red, i cerchi in lega

SFACCIATA FUORI... Tanto è potente sotto il cofano, tanto è vistosa e appariscente all’esterno. Se già le linee della XM non sono mai state in alcun modo associabili al concetto di understatement, la Label Red si fa notare da qualunque punto di vista, con i tanti dettagli in color Rosso Toronto che costellano l’auto, dal bordo della enorme griglia anteriore alla cornice dei finestrini, passando per diffusori e razze dei cerchi in lega da ventordici pollici.

BMW XM Label Red, gli interni

... E DENTRO Altrettanto vistoso l’abitacolo, con sedute sportive che alternano pellami scuri, inserti rossi e cuciture a contrasto nello stesso colore. Tanta la fibra di carbonio a vista, e ricchissima la dotazione tecnologica di bordo, che prevede uno schermo dell’infotainment per chi siede dietro, luci ambientali, clima a quattro zone, impianto audio Harmon Kardon di serie e, a richiesta, un sistema hi-fi Bowers & Wilkins da 1.475 Watt.

BMW XM Label Red, la console centrale

ANCHE IN SERIE LIMITATA La produzione di BMW XM Label Red inizierà ad agosto di quest’anno nella fabbrica di Spartanburg, negli Stati Uniti. Parallelamente al modello “standard” verrà prodotta anche una serie limitata di 500 esemplari con carrozzeria color Frozen Carbon Black, quella che vedete anche in queste immagini. Gli ordini apriranno il prossimo 28 aprile, con prezzi da circa 200mila euro (la versione standard attualmente a listino costa “solo” 178.800 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/04/2023