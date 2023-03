Nuova BMW Serie 1: la compatta di Monaco cambia volto e si prepara al debutto

La BMW Serie 1 è fra i modelli più apprezzati della Casa di Monaco. L’attuale versione della compatta tedesca è su strada dal 2019 e oggi iniziamo a vedere i prototipi di quella che sarà la nuova generazione e le auto stanno effettuando i test dinamici sulle strade innevate del nord Europa. La Serie 1 aggiornata dovrebbe arrivare a fine 2023 o inizio 2024 insieme a una versione aggiornata della Serie 2 Coupé, Gran Coupé e Cabrio. Ma adesso vediamo insieme le foto e cerchiamo di capire cosa ci aspetta.

Nuova BMW Serie 1: i prototipi durante i testi invernaliNUOVO DESIGN DAVANTI E DIETRO Il prototipo è particolarmente mimetizzato, suggerendo che potrebbero arrivare alcune modifiche significative al design. Dalle immagini possiamo intuire che i fari hanno un nuovo profilo e sembra esserci anche una nuova calandra, più ampia e ispirata a quelle delle BMW attuali. Nel complesso, tutto l’anteriore sembra evolversi in maniera coerente con il nuovo corso stilistico BMW. Nella parte posteriore, sembra che il disegno delle luci sarà inedito e tutta la zona assumerà un design più pulito. Per quanto riguarda gli interni, sembra confermato uno stile tutto nuovo uno schermo più grande per l'infotainment, come sulle BMW più recenti, e possiamo vedere chiaramente la nuova consolle centrale con inediti comandi, incluso il piccolo selettore al posto della leva del cambio più verticale. Di fatto, il nuovo design della plancia sembra preso in prestito dalla Serie 2 Active Tourer o dalla X1.

Nuova BMW Serie 1: design evoluto e motori elettrificatiGAMMA MOTORI IBRIDA, MA ANCORA DA DEFINIRE Non è chiaro cosa sia previsto per le motorizzazioni. E probabile un aumento complessivo della potenza di ogni unità ibrida, in particolare per il top di gamma M135i xDrive (quella di queste immagini) il cui attuale quattro cilindri 2.0 litri turbocompresso è capace di erogare 306 CV e 450 Nm. Da notare che molto probabilmente, alla gamma potrebbe essere aggiunto un propulsore plug-in hybrid che allargherebbe la scelta verso una maggiore elettrificazione, dal momento che non ci sono ancora piani per una Serie 1 elettrica. Per inciso, qualsiasi propulsore PHEV verrebbe preso in prestito dalla Serie 2 Active Tourer, che ha già in listino la 225xe con una configurazione che abbina il motore a 3 cilindri a una unità elettrica per una potenza combinata di ben di 326 CV per 477 Nm di coppia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/03/2023