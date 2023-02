BMW taglia un traguardo prestigioso: oltre 3,3 milioni di auto dalla fabbrica di Lipsia

TRE NUMERO PERFETTO Bmw ha raggiunto un nuovo, prestigioso, traguardo con l’uscita dalla sua linea produttiva di Lipsia del 3.333.333º veicolo. Il modello in questione, una 128Ti, appare in un brillante Melbourne Red metallizzato e posa accanto a una Serie 2 Gran Coupé e una Serie 2 Active Tourer. La Serie 1 è il modello più compatto della Casa di Monaco e la 128Ti è equipaggiata con un motore turbo da 2,0 litri per 265 cavalli. BMW costruisce questa variante sportiva appositamente per competere con la Golf GTI sui mercati europei. Entrando nel dettaglio del traguardo appena raggiunto, lo stabilimento di Lipsia produce alcuni dei modelli dell’elica dal marzo 2005. Il veicolo inaugurale è stato una 320i (E90) e tra il 2007 e il 2009 l'impianto di assemblaggio ha prodotto 333.427 esemplari della Serie 3 di quinta generazione. La meta successiva sarebbe arrivata sei anni dopo, quando, nel dicembre 2011, la milionesima vettura uscì dalla catena di montaggio. Si trattava di una BMW 116d, uno dei numerosi modelli della Serie 1 provenienti da Lipsia. Nel corso degli anni - e attraverso più stili di carrozzeria e tre generazioni – il costruttore bavarese ha realizzato l'incredibile cifra di 1.185.052 (e oltre) esemplari della piccola di casa. È interessante notare che 6.342 di quei veicoli erano la variante sportiva M Coupé, una hot-hatch estremamente rara e oggi molto ambita sul mercato dell’usato.

Fabbrica BMW di Lipsia: raggiunti oltre 3,3 milioni di esemplari con una 128Ti rossa

UNA FULL ELECTRIC PER IL SECONDO MILIONE La due milionesima auto della fabbrica di Lipsia è arrivata nell'ottobre 2016 e si trattava di una elettrica i3 nel colore Protonic Blue. Tra il 2013 e il 2022, BMW ha prodotto 250.271 esemplari del suo primo modello a batterie. Oggi, la prima compatta elettrica è uscita di produzione, ma la Casa automobilistica ha ampliato la sua offerta con l'avvento del SUV iX, della berlina di lusso i7 e della i4 Gran Coupé.

Fabbrica BMW di Lipsia: la catena di montaggio delle auto tedescheANCHE LE SPORTIVE FANNO CLASSIFICA Il tre milionesimo veicolo è uscito solo due anni fa, nel 2021. Anche in questo caso parliamo di una variante sportiva e cioè di una M240i in colore Sunset Orange. La Serie 2 codice F23 (e la gemella coupé F21) sono state sostituite dalla generazione G42. Tra il 2015 e il 2021, 61.856 esemplari della celebre M2 sono passati lungo la linea di produzione andando in mano ad altrettanti fortunati clienti.

Fabbrica BMW di Lipsia: la 128Ti rossa con una Serie 2 Coupé e una Serie 2 Active Tourer LA PROSSIMA SARÀ UNA MINI? Altri veicoli che sono stati prodotti nello stabilimento tedesco includono la sportiva elettrica con range extender i8 nelle due varianti coupé e roadster, di cui sono state costruite rispettivamente 16.581 e 3.884 unità. Inoltre, la fabbrica di Lipsia ha costruito più BMW X1 di qualsiasi altro modello, con 635.194 unità uscite tra il 2009 e il 2015. Il quarto milione di veicoli sarà probabilmente realizzato nel prossimo anno o poco più, e c'è la possibilità che possa essere una Mini. Il marchio di proprietà della BMW introdurrà presto una nuova generazione della Countryman, anch'essa presente nella fitta agenda nello stabilimento di Lipsia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/02/2023