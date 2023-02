Le nuove BMW saranno profumate anche da fuori? C'è tanto di brevetto...

OLTRE IL CONCETTO DI BENVENUTO L’accoglienza a bordo di un’auto, a maggior ragione se si tratta di un modello di lusso, è qualcosa che deve avvicinare guidatore e passeggeri a una vera e propria Experience (con la E maiuscola…). Luci multicolor dell’abitacolo, suoni di benvenuto, illuminazione esterna, sono solo alcune delle invenzioni che abbiamo visto in questi anni. Alcuni modelli hanno anche un diffusore di fragranze per deliziare il viaggio con profumi rilassanti. Una sorta di aroma-terapia che neanche una beauty farm saprebbe rendere più coinvolgente. Ebbene, pensavate di averle viste tutte? Vi sbagliate. Diamo un’occhiata al brevetto che ha depositato BMW, che si è inventata un sistema per diffondere una fragranza all’esterno dell’auto. La stampa inglese ha messo le mani sulla registrazione presso l' Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA) di questo originale, quanto esclusivo sistema.

Brevetto BMW: i disegni depositati del sistema di diffusione di fragranzeLOGO CHE SPRUZZA IL PROFUMO Il segreto è tutto nel consueto logo BMW sul cofano motore e sul bagagliaio dell'auto. Secondo il brevetto, il famoso tondo si solleva dal veicolo e può muoversi verticalmente e orizzontalmente. Mentre lo fa, emette una profumazione predefinita, circondando l'auto con quello che è un aroma molto piacevole. Il sistema di accesso senza chiave rileva quando un proprietario si sta avvicinando e il badge BMW si solleva per diffondere la fragranza. Questo potrebbe essere, effettivamente, il prossimo grande passo dell’accoglienza in auto. Qualcosa che va oltre le luci anti pozzanghera o quelle soffuse in abitacolo di cui sopra. Il brevetto prevede che la funzione possa essere controllata dal conducente, dall'interno dell'auto o tramite il telecomando.

Brevetto BMW: la fragranza fuoriesce dal logo telescopico su cofano motore e bagagliaio

MOLTEPLICI UTILIZZI PER IL DIFFUSORE Possiamo quindi vedere differenti usi per questo originale dispositivo, oltre a un cordiale saluto. Per esempio, in pochi secondi, un po' di spray al peperoncino potrebbe allontanare qualche maleducato comodamente appoggiato alla macchina parcheggiata, o addirittura scoraggiare un potenziale ladro.

Brevetto BMW: il documento divulgativo sul sistema di diffusione studiato dai tedeschiATTENTA ANALISI DIETRO IL BREVETTO Ovviamente, a Monaco hanno fatto degli studi approfonditi prima di sviluppare e brevettare un sistema così originale. E infatti, secondo la scienza ci sono situazioni in cui l'olfatto gioca un ruolo predominante sulla vista. Prendetevi un momento e ricordate qualche profumo. Per esempio, quello della pasticceria preferita o del vostro dopobarba o la fragranza “indossata” dalla vostra compagna o dal vostro compagno, solo per citare alcuni esempi. La ricerca mostra che la persona media può ricordare un odore con una precisione del 65% entro un anno di tempo, mentre la memoria visiva scende al 50% in pochi mesi. Probabilmente, BMW desidera che vi ricordiate più l’odore della vostra auto piuttosto che il suo aspetto esteriore. Il che sembra essere un buon modello di business. Voi cosa ne pensate? Meglio l’occhio o l’olfatto? Noi un’idea ce l’abbiamo, ma meglio non farla sapere ai tedeschi…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/02/2023