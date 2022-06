Toyota esce allo scoperto: in arrivo una super coupé? I brevetti sono stati depositati...

DALLA TEORIA ALLA PRATICA Lo scorso gennaio, Toyota ha svelato la GR GT3 Concept, il prototipo di un'auto da corsa a ruote coperte, in occasione del Tokyo Auto Salon. Ma quella che fino ad ora era solo una proposta teorica potrebbe effettivamente trasformarsi in realtà, poiché la casa giapponese ha registrato una serie di disegni che sembrano rivelare quella che è la versione di produzione della GR GT3. Infatti, due brevetti di design sono stati depositati il ​​27 maggio presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e tutto lascia intendere che Toyota stia davvero progettando un modello di serie di quell'auto sportiva. Le espressioni Registered Community Design (RCD) sono accompagnate da una serie di immagini dell'auto e dei suoi fanali posteriori e mostrano un design che assomiglia a quello del prototipo della GR GT3 dal quale deriva, ma con alcune sottili differenze.

Brevetto Toyota: depositati i disegni di una coupé derivata dalla GR GT3 conceptSPORT O PRODUZIONE, LO STILE CAMBIA L'auto che vediamo nei disegni non è così spigolosa, sfoggia una forma più levigata, ma è comunque una gran turismo dal cofano lungo con una carrozzeria muscolosa. Ha anche paraurti belli larghi e uno spoiler molto più piccolo rispetto all'alettone posteriore che abbiamo visto sul prototipo. Ora, sappiamo che le case automobilistiche spesso depositano brevetti solo per proteggere i loro progetti, ma Cooper Erikson, vicepresidente per la pianificazione e la strategia del prodotto di Toyota North America, ha dichiarato in una intervista a Motor Trend che il costruttore aveva già avviato lo sviluppo di una GR GT3. E quando è stato mostrato il prototipo dell'auto sportiva a Tokyo, la casa giapponese ha lasciato intendere che un nuovo design le avrebbe consentito di provare tecnologie non ancora presenti in nessuno dei suoi modelli di produzione o di auto da corsa.

Brevetto Toyota: la GR GT3 concept presentata al Salone dell'Auto di Tokyo di gennaioESPERIENZA NEL MOTORSPORT Inoltre, Toyota costruisce già un modello da competizione per i clienti motorsport, ovvero la Supra GT4, oltre ad altre auto basate su questa macchina, destinate alla serie Super Turismo GT giapponese. Quindi una nuova macchina come la GR GT3 non sarebbe la loro prima esperienza in questo campo. Secondo il sito web dell'EUIPO, entrambi i documenti sono stati “registrati e completamente pubblicati” e se il brevetto si rivelerà adatto, la Toyota GR GT3 Concept potrebbe entrare a far parte della scuderia della casa automobilistica giapponese abbastanza presto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/06/2022