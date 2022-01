Toyota anticipa i teaser di una nuova GR Yaris e di GR GT3 Concept

In attesa dell'inizio del Salone di Tokyo, Toyota pubblica in anteprima i teaser di una GR Yaris inedita e di una misteriosa GR GT3

Mancano pochi giorni all’inizio del Salone dell’auto di Tokyo 2022 e Toyota decide di pubblicare in anteprima alcuni teaser di ciò che svelerà alla kermesse giapponese. Le immagini ci mostrano una versione ancor più sportiva della GR Yaris (qui la nostra prova su strada) e una nuova concept car pensata per le corse e chiamata GR GT3.

CORSAIOLA L'inedita GR Yaris (forse GRMN) sarà, con ogni probabilità, una variante da pista della compatta che già conosciamo. Una sportiva di serie che la tessa Toyota definisce: ''una versione elaborata della classica GR Yaris''. Dal teaser, si intravede una grande feritoia sul cofano, uno spoiler posteriore imponente e un paraurti inedito con tanto di splitter. Altre modifiche comprenderebbero: prese d’aria in prossimità dei parafanghi anteriori e un nuovo diffusore sul retro. Toyota non ha reso note le specifiche, ma le prime indiscrezioni suggeriscono che la nuova GR potrebbe contare sul tre cilindri turbo da 1,6 litri con ben oltre 261 CV di potenza (272 CV e 390 Nm). In Giappone si parla inoltre dell'aggiunta di un sistema ibrido, ispirato alla GR Yaris Rally1 elettrificata che correrà nel WRC proprio quest'anno.

Toyota GR Yaris: il teaser in vista del Salone di Tokyo

ISPIRAZIONE CONCEPT Per quanto riguarda invece GR GT3 Concept la storia si fa più complessa. Lo schema propulsivo di questa inedita coupé dovrebbe prevedere un motore termico anteriore e trazione posteriore. D'altrone, il cofano lungo e affusolato, linea del tetto inclinata e l'immancabile spoiler sul retro sembrerebbero confermare tale ipotesi. Toyota la descrive come: ''una concept car dedicata al mondo corse che incorpora le conoscenze e le tecnologie che Toyota Gazoo Racing ha acquisito nel campo degli sport motoristici''.

Toyota GR GT3: il teaser in vista del Salone di Tokyo

DOVE E QUANDO? Toyota GR Yaris e GR GT3 Concept (qui il video di GR Yaris by Scara73) saranno presentate in anteprima il 14 gennaio 2022. Successivamente le auto saranno esposte al pubblico al Makuhari Messe di Chiba, nell'area metropolitana di Tokyo, il 15 e il 16 dello stesso mese. Accanto alle due novità, le auto da corsa Gazoo Racing di diversi campionati (WEC, Super GT, Super Formula giapponese).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/01/2022