Più sportive, più tecnologiche e tutte elettrificate: ecco le nuove BMW X5 e X6

Hanno debuttato rispettivamente nel 2018 e nel 2019: da allora il mondo è - letteralmente - cambiato, e sono quindi maturi i tempi per una bella rinfrescata per le due grandi SUV di BMW, X5 e la sua variante coupé X6. Andiamo a vedere come cambiano, dentro e fuori, per il 2023.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: X5 vista di fronte

L’elemento che maggiormente spicca nel nuovo frontale di BMW X5 e X6 sono i gruppi ottici più sottili di tre centimetri e mezzo, ora più allineati con il resto della gamma; la firma luminosa a freccia è adesso rivolta verso l’esterno, e serve anche da indicatore di direzione; rivista anche la grafica delle luci posteriori, con un ancor più vistoso disegno a Y rovesciata. Di serie per tutti e due i modelli gli elementi estetici del pacchetto xLine ed Exterior Line, con finiture in alluminio satinato anche per le barre sul tetto. Su richiesta invece i fari a matrice di LED e la griglia a doppio rene illuminata Iconic Glow, disponibile solo per le versioni con motore a sei cilindri.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: X6 vista di 3/4 anteriore

BMW X6 Per la versione coupé, oltre alle novità introdotte dalla sorella X5, di serie troviamo il pacchetto M Sport con la vistosa presa d’aria ottogonale nero lucido sotto il doppio rene, incastonata in paraurti dal taglio ancor più sportivo. Sulle fiancate spiccano le minigonne laterali nero lucido, colore ripreso dalle cornici dei finestrini e dal paraurti posteriore, dove si trova il diffusore color carrozzeria e nuovi scarichi a forma trapezoidale.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: X6 vista di 3/4 posteriore

LE VUOI ANCORA PIÙ CATTIVE? Per BMW X5 arriva il pacchetto M Sport Pro, disponibile per i modelli più potenti X5 M60i xDrive e X6 M60i xDrive: doppie barre e logo M per la griglia, calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, finiture dei terminali di scarico a quattro tubi e spoiler nero lucido per la coupé. Il colore M Marina Bay Blue è disponibile per X5 M60i xDrive, mentre M Isle of Man Green per X6 M60i xDrive. Per tutti gli altri modelli ci sono invece i metallizzati Blue Ridge Mountain, Brooklyn Grey, Skyscraper Grey, Frozen Pure Grey e le circa 40 colorazioni speciali del programma BMW Individual.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: il posto guida di X5

I modelli X5 e X6 si allineano al resto della gamma con l’arrivo del BMW Operating System 8 e il display curvo che integra strumentazione digitale (12,3”) e schermo dell’infotainment (14,9”) dietro un unico schermo di vetro. Aumentano le funzioni touch, con una sensibile riduzione del numero di pulsanti e interruttori fisici: vedremo nei nostri test quanto questa scelta influenzi o meno sulla praticità e sul rischio distrazione alla guida.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: l'abitacolo di X6

CHE LUSSO! I materiali sono più ricchi e pregiati, dalla similpelle Sensafin per il cruscotto al legno di alcune parti della plancia. Davanti al passeggero anteriore debutta una nuova barra di luci ambientali che riporta il nome del modello e una serie di frecce, mentre le ventole centrali del climatizzatore sono più sottili e moderne. I sedili di guidatore e passeggero sono disponibili in versione comfort o sportiva, e con rivestimenti in pelle. Su richiesta anche la ventilazione e il massaggio. Il pacchetto Comfort prevede l’insolito riscaldamento del pannello porta e la funzione thermos per i portabicchieri, oltre al tetto apribile in vetro e l'impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.

I nuovi modelli di BMW X5 e BMW X6 portano in dote miglioramenti e perfezionamenti a tutti i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, che rimangono per la maggior parte disponibili solo come optional: di serie c’è la frenata di emergenza automatica, che ora riconosce anche ciclisti, pedoni e traffico in arrivo. Su richiesta il riconoscimento dei limiti stradali, il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise control adattivo e l'assistente al cambio di corsia. Disponibili su richiesta anche le nuove funzionalità per il parcheggio automatico, anche attraverso la app.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: il tunnel centrale di X5

CI GUARDI ANCHE I VIDEO Ad auto ferma, sullo schermo centrale è possibile guardare filmati da YouTube o le partite della Bundesliga tramite la app dedicata. Optional la BMW Digital Key Plus, che permette di usare il proprio smartphone (iOS o Android con tecnologia radio a banda ultralarga UWB) come alternativa al classico telecomando.

Tutti i motori delle nuove BMW X5 e X6 sono abbinati al cambio Steptronic Sport a otto rapporti e trazione integrale intelligente xDrive. A parte la plug-in e la possente V8 benzina, i propulsori a 6 cilindri benzina e gasolio sono affiancati da un sistema mild hybrid a 48V con un piccolo motore elettrico integrato nella trasmissione da 9 kW/12 CV e 20 Nm di coppia.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: X5 PHEV alla presa di carica

PLUG-IN Pesantemente aggiornato il modello PHEV, che cambia nome e diventa X5 xDrive50e: a muoverlo un turbo benzina a sei cilindri in linea da 230 kW/313 CV abbinato a un elettrico da 145 kW/197 CV, per una potenza combinata di ben 360 kW/490 CV, con un aumento di quasi 100 CV rispetto al modello precedente. La coppia massima di sistema arriva a 700 Nm, 100 Nm in più. Impressionanti le prestazioni: la velocità massima è autolimitata a 250 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h è coperto in soli 4,8 secondi. La batteria cresce di dimensioni, arrivando alla capacità di 25,7 kWh, che garantisce un’autonomia di 94-110 km nel ciclo WLTP. Il caricatore di bordo in corrente alternata è di soli 7,4 kW: quattro le ore necessarie per una ricarica completa alle colonnine.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: come cambiano per il 2023

POTENZA M I due modelli di punta BMW X5 xDrive40i e X6 xDrive40i sono mossi dal V8 benzina da 4,4 litri di cilindrata e due turbocompressori, con potenza scaricata a terra di 390 kW/530 CV, con una coppia di 750 Nm. Scatto 0-100 km/h in 4,3 secondi.

GLI ALTRI MOTORI Le altre vetture in gamma sono il modello X5 xDrive40i e X6 xDrive40i con un sei cilindri in linea da 3 litri da 280 kW/380 CV, coppia massima 520 Nm. Partenza da fermo fino a 100 km/h in in 5,4 secondi. Da ultimo c’è anche il sei cilindri turbodiesel da 3 litri dei modelli X5 xDrive30d e X6 xDrive30d, con potenza di 219 kW/298 CV e coppia di 670 Nm. 0-100 km/h coperto in 6,1 secondi.

Nuovi BMW X5 e X6 2023: i cerchi di X5

Le nuove BMW X5 e X6 arriveranno nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di aprile. Prezzi non ancora annunciati ma in linea con gli attuali, leggermente ritoccati verso l’alto: al momento, BMW X5 attacca il listino a 72.600 euro con il modello xDrive25d Business, mentre BMW X6 apre a 83.900 euro con il modello xDrive 30d 48V Business.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/02/2023