BMW, per il 2023 saranno ancora più digitali e tecnologiche

Le novità in arrivo su BMW Serie 7, il SUV elettrico iX e la coupé Serie 4: nuovo infotainment, fari in cristallo e molto altro

Sta per arrivare la primavera (o almeno così ci piace pensare), e come tradizione BMW annuncia alcune delle novità in arrivo per alcuni modelli della sua gamma, che vanno a introdurre migliorie tecnologiche, novità estetiche e non solo.

BMW SERIE 7

BMW, le novità in arrivo per la primavera del 2023: BMW i7

A partire dal mese di marzo, tutti i modelli della gamma BMW Serie 7 potranno contare su nuove opzioni di personalizzazioni per interni ed esterni: per questi ultimi debutta la colorazione Frozen Tanzanite Blue metallizzata, a cui si aggiunge la possibilità di combinare la verniciatura bicolore BMW Individual con le tinte speciali della serie Individual. All’interno arrivano invece nuovi pellami M Merino con elementi in Taupe Grey/Night Blue e Caramel/Atlas Grey, oppure pelle Merino con inserti in lana di cachemire.

BMW X7

Dopo aver debuttato sulla berlina Serie 7, i nuovi gruppi ottici Iconic Glow in cristallo sono disponibili da aprile 2023 come optional anche per il grande SUV X7: fari retroilluminati a LED con cristalli Swarovski nella parte superiore, che riflettono la luce sia di giorno che si notte, e si abbinano all’illuminazione del contorno del doppio rene. Ancora, l’allestimento esterno M Shadowline (optional) si arricchisce di un nuovo listello posteriore nero lucido.

BMW SERIE 7, BMW X7, BMW iX

BMW, le novità in arrivo per la primavera del 2023: BMW X7

La prossima primavera debutterà sulle tre auto più grandi di Monaco di Baviera una nuova funzionalità del Parking Assistant Professional, che permette di parcheggiare l’auto dall’esterno, tramite la app My BMW sullo smartphone. Una soluzione comoda per piazzare auto così grandi in spazi stretti. L’assistente di manovra permette anche di memorizzare fino a dieci diverse manovre in altrettanti luoghi diversi, manovre che coprono una distanza massima di 200 metri, lasciando che in futuro sia l’auto a far tutto, con il conducente che può stare dentro o fuori dall’abitacolo. Al momento queste funzionalità verranno rese disponibili solo sulle versioni iOS della app My BMW, quindi solo per chi possiede un iPhone.

VEDI ANCHE

BMW iX

BMW, le novità in arrivo per la primavera del 2023: BMW iX

Il grande SUV elettrico beneficerà, a partire dal mese di marzo, di un aggiornamento che consente una migliore gestione del riscaldamento della batteria, che prima di una ricarica rapida aiuta a ottimizzare e velocizzare i tempi. A questo si aggiunge anche il debutto del Trailer Assistant, per aiutare le manovre di retromarcia quando all’auto è agganciato un rimorchio.

BMW SERIE 4 E M4

La prima novità per i modelli che arriveranno a primavera riguarda il debutto dell’ultima versione del sistema operativo di BMW, che si porta appresso anche il display curvo che integra dietro lo stesso pannello di vetro il cruscotto digitale da 12,3 pollici dietro il volante e schermo dell’infotainment da 14,9 pollici a centro plancia.

BMW, le novità in arrivo per la primavera del 2023: BMW Serie 4

LE ALTRE NOVITÀ Di serie, per tutte le motorizzazioni di BMW Serie 4 Coupé, BMW Serie 4 Gran Coupé e BMW Serie 4 Cabrio, arriverà il cambio automatico Steptronic a otto rapporti con palette al volante e una nuova leva nella console centrale. Tra gli optional debutteranno anche nuovi rivestimenti in Aluminium Rhombicle antracite e il quadro strumenti in Sensatec.

CAVO DI RICARICA

A partire da marzo, tutti i modelli di BMW iX, di BMW i7 xDrive60 e BMW iX1 xDrive30 saranno consegnate con un cavo di ricarica Mode 3 Professional per la ricarica in corrente alternata fino a 22 kW (il cavo fornito precedentemente supportava potenze fino a 11 kW).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/01/2023