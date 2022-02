Nuova BMW Serie 1, cambia il design e sposa l'elettrificazione

LA BEST SELLER SI RIMETTE A NUOVO La BMW Serie 1 è al giro di boa del suo ciclo di vita e la Casa tedesca ha già in cantiere il restyling di mezza età della sua compatta, tanto è vero che un prototipo è stato immortalato durante il trasporto su un carroattrezzi dopo avere terminato alcuni cicli di prova. Le caratteristiche principali della nuova Serie 1 sono ancora top secret, il che potrebbe suggerire che BMW stia pianificando ben più che un semplice aggiornamento. Dando seguito alla recente direzione progettuale del costruttore, è possibile che il design della futura Serie 1 si aggiorni con una calandra più grande e prese d'aria dall'aspetto più aggressivo. Questi adeguamenti le farebbero assumere un aspetto in linea con quello della Serie 2 Active Tourer di seconda generazione. Da sottolineare che l'attuale Serie 1 è passata a un’architettura con trazione anteriore, o a quattro ruote motrici sul modello M135i, una mossa che ha permesso di rivedere le proporzioni, per esempio accorciando il cofano e migliorando lo spazio interno.

Nuova BMW Serie 1: i prototipi fotografati dopo i test su strada AMPLIAMENTO DELLA GAMMA MOTORI Anche il SUV X1, che condivide la stessa piattaforma della Serie 1 e della Serie 2 Active Tourer, si è adeguato alla trazione anteriore e ha aggiunto in gamma un motore ibrido plug-in. Dato che la Serie 2 Active Tourer ha anche la tecnologia mild-hybrid e due opzioni ibride plug-in insieme a funzionalità aggiuntive di assistenza alla guida, è possibile che il restyling della Serie 1 presenterà per la prima volta la tecnologia ibrida. Per esempio, la gamma potrebbe includere un'opzione di motore plug-in basato sulla configurazione della batteria da 10 kWh già presente sulla X1. Ciò fornirebbe almeno una cinquantina di chilometri a zero emissioni. Queste opzioni ibride completerebbero una serie di motori benzina e diesel a tre e quattro cilindri nella nuova gamma di motori.

Nuova BMW Serie 1: debutto previsto per il 2023 PER ORA NO BEV, SI M(OTORSPORT) Tuttavia, sebbene la piattaforma costruttiva sia predisposta per supportare l’elettrificazione, è improbabile che una Serie 1 BEV arrivi entro breve tempo. Lato “motorsport”, la M 135i continuerà a essere la versione ad alte prestazioni, mentre BMW ha introdotto anche un secondo modello “piccante” per la Serie 1 2020, ovvero la 128ti a trazione anteriore. Per quanto riguarda gli interni, la terza generazione della Serie 1 ha già visto miglioramenti alla tecnologia, con un display per l’infotainment da 10,25 pollici per la navigazione e un quadro strumenti completamente digitale. Questo ovviamente lo troveremo anche a bordo della prossima Serie 1, ma rinnovando l'intuitivo sistema iDrive per renderlo ancora più “user friendly”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/02/2022