BMW Panoramic Vision: il parabrezza diventa il centro informativo con l'head-up esteso

Lo troveremo a bordo dei modelli Neue Klasse in arrivo dal 2025 e promette di rivoluzionare il modo di visualizzare le informazioni in ottica sicurezza

L’head-up display a tutta larghezza BMW Panoramic Vision, presentato in anteprima al Consumer Electronics Show 2023 a bordo della concept car i Vision DEE sta per diventare realtà, nel senso che debutterà sulle auto di serie della casa di Monaco dal 2025. La conferma arriva direttamente dal capo di BMW, Oliver Zipse, che ha fatto l'annuncio nel corso della conferenza annuale 2023 della Casa tedesca.

BMW Panoramic Vision: l'head-up display esteso alla conferenza annuale 2023 del costruttoreUN SISTEMA INFORMATIVO RIVOLUZIONARIO Come abbiamo avuto modo di scoprire, questo sistema sarà una delle tecnologie più evolute in tema di infotainment che BMW introdurrà nei suoi veicoli realizzati sulla piattaforma Neue Klasse di prossima generazione, tra i quali i sei modelli annunciati durante la stessa conferenza annuale. Facendo un passo indietro, ricordiamo che BMW ha introdotto per la prima volta i computer di bordo con display digitali negli anni '80 sull’ammiraglia Serie 7 dell'epoca, ma al giorno d'oggi il costruttore percorre un’altra strada e preferisce lanciare la nuova tecnologia prima su auto più economiche e poi sui modelli più prestigiosi, cosa che accadrà con il nuovo sistema operativo iDrive 9. Ma adesso guardiamo il video pubblicato sui suoi canali da BMW per scoprire “in presa diretta”, alcune delle innovative funzionalità per sicurezza e piacere di guida.

PARABREZZA COME UNICO DISPLAY “Il parabrezza diventa un unico grande display con il nuovo sistema BMW Panoramic Vision, aprendo possibilità completamente inedite per il design dei nostri veicoli”, ha affermato Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione per lo sviluppo di BMW. “Sia che il conducente decida autonomamente quali informazioni visualizzare nel proprio campo visivo o che tutti gli occupanti possano vedere l'intero contenuto”, la tecnologia renderà l'esperienza a bordo più sicura e personalizzabile. Weber ha aggiunto: “La proiezione rivoluzionaria delle immagini e l’abitacolo strutturato in modo molto più chiaro danno una nuova sensazione di spazio e guida impressionante. Stiamo portando il nostro collaudato slogan 'occhi sulla strada, mani sul volante' a un nuovo livello''.

BMW Panoramic Vision: un sistema informativo rivoluzionario per la sicurezzaMODALITÀ DI VISIONE PERSONALIZZATE Per garantire che tutti gli occupanti possano vedere chiaramente il contenuto, BMW Panoramic Vision mostra le informazioni rilevanti per guidatore e passeggeri con un'intensità luminosa e un contrasto più elevati su un'area scura sul bordo inferiore del parabrezza. Ciò significa che, a differenza dei sistemi HUD esistenti, il display non sarà trasparente. Tuttavia, c'è un elemento HUD tradizionale con indicatori di corsia ancora proiettati sul parabrezza sopra la striscia nera.

BMW Panoramic Vision: proiezione delle info anche sul display nero alla base del vetro VISIBILITÀ MIGLIORATA PER DISTRARSI MENO Inoltre, il punto in cui è posizionato il display Panoramic Vision aiuterà sicuramente a mantenere lo sguardo del guidatore sulla strada. Averlo chiaramente distinguibile all’occhio significa che richiederà meno concentrazione per essere compreso rispetto alla grafica esistente, che può risultare quasi invisibile alla luce diretta del sole. BMW afferma che le nuove funzionalità multimediali e di intrattenimento per tutti i passeggeri saranno descritte in tutti i dettagli a tempo debito, insieme ad altri sviluppi del sistema iDrive, che saranno annunciati per la Neue Klasse. La tecnologia più futuristica di BMW arriverà sulle strade tra un paio d'anni: la casa automobilistica bavarese rivoluzionerà ancora una volta l'infotainment o un altro costruttore arriverà prima con qualche idea migliore?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/03/2023