BMW accelera sull'elettrico e conferma sei modelli a batterie tra 2025 e 2027

Berline, SUV e station wagon BEV in arrivo dal costruttore tedesco, che punta forte sulla piattaforma Neue Klasse in arrivo

Durante la conferenza annuale di BMW Group per questo 2023, la casa automobilistica ha svelato una serie di interessanti informazioni sulla sua futura gamma di veicoli elettrici. La nuova i5 è stata “sdoganata”, nel senso che è una delle auto in rampa di lancio e che vedremo entro la fine di quest’anno, ma oltre a lei ce ne saranno altre. Nel 2024 arriverà anche la i5 Touring e i tedeschi hanno confermato che il SUV iX2 debutterà entro la fine del 2023. Inoltre, la società bavarese ha annunciato che svelerà almeno sei modelli di produzione basati sull'attesissima architettura Neue Klasse, tra il 2025 e il 2027. Tuttavia, a partire proprio dalla iX2, il management BMW è stato un po’ restio nel fornire dettagli, ma sembra chiara la stretta parentela (ovviamente in versione a zero emissioni) con la X2 di nuova generazione.

Piano elettrificazione BMW: fra 2025 e 2027 sei modelli, qui il concept i Vision DEE NELLA GAMMA BEV ANCHE IL SUV COUPÉ COMPATTO Il più piccolo SUV coupé di BMW molto probabilmente condividerà le sue basi con la iX1, inclusi i doppi motori elettrici e la batteria da 64,7 kWh. Li combinerà comunque con un look più sportivo, con una linea del tetto spiovente, che porta a una coda ridisegnata. Per quanto riguarda l'architettura Neue Klasse dedicata ai veicoli elettrici, che ha il compito di sostenere l'intero portafoglio di BEV del costruttore, da Monaco fanno sapere che hanno confermato sei debutti entro 24 mesi, tra il 2025 e il 2027, basati su questa piattaforma. I primi due modelli saranno una berlina e un SUV con un ingombro simile all'attuale Serie 3, ma con uno stile inedito, probabilmente anticipato dal concept i Vision DEE, che abbiamo visto all'inizio di quest'anno.

Piano elettrificazione il board della Casa tedesca durante la riunione annuale IL PRIMO MODELLO ENTRO DUE ANNI La nuova piattaforma porterà trasmissioni elettriche e batterie ad alte prestazioni con un'efficienza notevolmente migliorata, insieme a una maggiore attenzione alla sostenibilità. La produzione del primo modello Neue Klasse inizierà nella seconda metà del 2025 nello stabilimento di Debrecen in Ungheria. Nel 2026, saranno prodotti anche nello stabilimento principale della BMW a Monaco, in Germania, che sarà aggiornato di conseguenza. Nel 2027, la “produzione standard” dei veicoli elettrici Neue Klasse inizierà nello stabilimento di San Luis Potosi in Messico, a seguito di un investimento di 800 milioni di euro. Oltre ai siti industriali appena citati, BMW ha affermato che presto annuncerà altri stabilimenti per la produzione di veicoli elettrici.

Piano elettrificazione BMW: il SUV coupé a batterie iX2 durante i collaudiNEL 2026 OLTRE IL 30% DI VEICOLI ELETTRICI La gamma a batterie di BMW comprende oggi una dozzina di modelli che valgono una quota di BEV pari al 15% della produzione. Entro il 2024, il 20% delle nuove BMW sarà completamente elettrico, con una percentuale, che salirà al 25% nel 2025 e al 33% nel 2026. Infine, maggiori dettagli sui modelli Neue Klasse e le loro inedite caratteristiche tecnologiche per piacere di guida, sicurezza e infotainment, saranno annunciati in occasione del prossimo IAA 2023 Salone dell’Auto di Monaco a settembre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/03/2023