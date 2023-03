Nuovo BMW iDrive 8.5, cosa cambia con l'ultimo aggiornamento

Più che un sistema operativo tutto nuovo, un opportuno upgrade. Parola d'ordine: maggior semplicità. Sia in senso grafico sia, quindi, anche nell'utilizzo. Da BMW iDrive 8 a BMW iDrive 8.5 il passo è breve, ma utile. E all'orizzonte si profila la nuova release (iDrive 9). Come cambia dunque l'infotainment dell'alto di gamma BMW?

PERCORSO BREVE In arrivo sui modelli equipaggiati di Curved Display (vedi paragrafo successivo per la lista) e sempre basato su sistema operativo Lynux, in sostanza BMW iDrive 8.5 significa nuova schermata iniziale con funzioni disposte in modo più intuitivo. In particolare, col nuovo concetto QuickSelect migliora la struttura dei menu, più simile a quella di smartphone e tablet. La schermata iniziale, recita il comunicato ufficiale (non accompagnato, tuttavia, da foto maggiormente esplicative), vira verso ''un'interfaccia utente visualizzabile in modo permanente''. In alternativa alla visualizzazione della mappa del sistema di navigazione, nella pagina iniziale inoltre ''possono essere visualizzati in qualsiasi momento anche altri grafici configurabili individualmente''. In altre parole ancora: tutte le funzioni e le informazioni rilevanti (compreso l'avvio dell'interazione con il BMW Intelligent Personal Assistant) sono mostrate su un unico livello, rendendo possibile selezionare una funzione desiderata senza dover prima entrare in un sottomenu.

IL LANCIO Il nuovo BMW Operating System 8.5 sarà introdotto a partire da luglio 2023 sulle elettriche iX e i4, sull'ammiraglia Serie 7 e sui SUV di grandi dimensioni X5, X6, X7 e XM, per poi salire a bordo gradualmente anche sui modelli di classe inferiore. Prosegue nel frattempo lo sviluppo del sistema di nuova generazione: basato su software Android, BMW iDrive 9 arriverà a novembre 2023 inizialmente su X1 e Serie 2 Active Tourer. E senz'altro ne vedremo delle belle.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2023