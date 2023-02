BMW X5 M e BMW X6 M Competition, le sportive prendono la scossa

Giusto un paio di settimane la casa di Monaco di Baviera ha presentato il restyling di metà carriera dei suoi grandi SUV X5 e della sua versione coupé X6; oggi tocca alle varianti ad alte prestazioni X5 M Competition e X6 M Competition che, per la prima volta, possono contare sulla tecnologia mild hybrid a 48V.

Nuove BMW X5 M e X6 M Competition: la X5 vista frontale

Le nuove BMW X5 M Competition e X6 M Competition montano su un piccolo motore elettrico - che funge anche da starter - integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti, capace di erogare 12 CV (9kW) e fino a 200 Nm di potenza motrice supplementare, alimentato da una batteria da 48V alloggiata nel vano motore, che si ricarica in frenata e nelle accelerazioni.

Nuove BMW X5 M e X6 M Competition: il V8 biturbo da 625 CV

IL MOTORE Sotto il cofano batte il “solito” M TwinPower Turbo V8 da 4,4 litri, con un albero motore rinforzato, miglioramenti ai collettori delle turbine e un nuovo condotto di aspirazione dell'aria. Potenze? Da urlo: 625 CV (460 kW) a 6.000 giri al minuto e 750 Nm di coppia disponibili tra 1.800 e 5.800 giri/min. Le prestazioni sono in linea con tanta irruenza, e fanno scattare i due SUV tedeschi da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, fino a raggiungere i 250 km/h di punta limitati elettronicamente. Il differenziale attivo sull’asse posteriore della trazione integrale xDrive può essere impostato nella modalità 4WD Sport che privilegia la potenza alle ruote posteriori.

Nuove BMW X5 M e X6 M Competition: le ruote della X5

SPORTIVA DI SERIE Le nuove BMW X5 Competition e X6 Competition montano di serie le sospensioni adattive con ammortizzatori a controllo elettronico, il già citato differenziale posteriore attivo, cerchi in lega da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore, su richiesta in versione M forgiata.

Nuove BMW X5 M e X6 M Competition: la X6 vista di 3/4 posteriore

Riprendendo le novità introdotte dai modelli “normali”, come i gruppi ottici più sottili con fari a matrice di LED, le nuove X5 M Competition e X6 M Competition hanno un carattere ancor più sportivo, sottolineato dai paraurti sportivi e dalla enorme griglia a doppio rene completamente nera, con le barre orizzontali e il marchio del modello ulteriormente ingrandito. Su richiesta gli specchietti retrovisori in fibra di carbonio. Al posteriore, il diffusore è specifico per questi modelli, e riprende quello già visto su altre auto M.

Nuove BMW X5 M e X6 M Competition: gli interni della X5

Insieme agli altri modelli della gamma X5 e X6 condivide l’introduzione del display curvo in vetro che accoglie la strumentazione digitale da 12,3” dietro il volante e lo schermo dell’infotainment da 14,9” a centro plancia. Per i modelli ad alte prestazioni M Competition è disponibile la fascia centrale in legno pregiato Fineline Black con effetto metallo lucido, oltre al volante specifico e le palette del cambio in fibra di carbonio. Ancora, di serie ginocchiere, finiture in pelle Merino a grana fine e impianto audio surround Harman Kardon. Su richiesta il tetto panoramico in vetro e l’impianto Bowers & Wilkins Diamond.

Nuove BMW X5 M e X6 M Competition: il rene della X5

Come per le versioni normali di X5 e X6, anche i modelli M Competition arriveranno ad aprile, con prezzi non ancora annunciati, ma prevedibilmente ritoccati verso l’alto. Al momento, l’attuale generazione di BMW X5 M Competition costa 150.500 euro, mentre la variante coupé X6 M Competition costa 157.150 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/02/2023