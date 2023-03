BMW i5, in autunno nuova Serie 5 (anche) elettrica. E anche SW

Più elegante, più dinamica, più confortevole. Infine, anche 100% elettrica. Quello che in realtà si sospettava già da tempo, acquista ora i crismi di ufficialità. Nuova BMW Serie 5, cioè l'ottava generazione di uno dei modelli storici dell'Elica, verrà offerta pure nell'ormai immancabile variante a batterie, sotto la sigla BMW i5. Apripista sarà la berlina, seguita a ruota dalla station wagon, BMW i5 Touring. A diffondere l'annuncio è Oliver Zipse, CEO di BMW, alla conferenza annuale di bilancio. Annuncio, con tanto di immagine dell'auto, ma ancora... sotto coperta.

BMW i5, appuntamento in autunno

MULTIENERGIA Come in parte già si intuisce dalle foto spia collezionate nel corso dei mesi, nuova Serie 5 evolverà il design sportivo del modello attuale (2016), adottando al proprio interno il nuovo sistema operativo BMW 8.5 con display curvo e servizi digitali innovativi. Si declinerà, ancora, sia nelle classiche varianti diesel e benzina, tutte quante contaminate di tecnologia mild hybrid 48 volt, sia nelle ancor più efficienti motorizzazioni plug-in hybrid. Sino a completare la gamma, per la prima volta nella sua carriera, con l'edizione full electric,. Seguendo le orme di nuova Serie 7 (2022) e anticipando, nella line-up delle berline, sorellina Serie 3.

Nuova BMW i5, le nostre foto spia

i4 DOCET Non sono stati diramati dettagli tecnici, tranne il fatto che BMW i5 sarà in vendita anche in un formato ad alte prestazioni, messo a punto dalla divisione M Performance. D'altra parte, BMW i4 fa scuola: nel 2022, il modello M di maggior successo commerciale in tutto il mondo è proprio i4 M50 e una i5 M farà parte della gamma, quasi certamente, sin dal lancio.

BMW i5 Touring in avvicinamento

ELECTRIC TOURING World premiere di nuova BMW Serie 5 in programma per ottobre 2023, col lancio di nuova BMW Serie 5 Touring a calendario invece per la primavera 2024. Nuova i5 Touring - versione della quale, a sua volta, il marchio aveva seminato indizi, vedi alcune foto spia - si candida quindi come unica wagon a vestire un powertrain 100% elettrico. Almeno, nella fascia premium: il titolo di prima elettro-SW in assoluto spetta infatti a MG5 Electric. Chissà che la carrozzeria SW, con la transizione ''green'', non torni in voga.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2023