BMW Serie 5 Touring: allunga la coda per ospitare tutta la famiglia

LA LUXURY WAGON INIZIA I COLLAUDI La nuova BMW Serie 5, il cui lancio è previsto nel 2024, è stata beccata più volte durante i test dei prototipi e abbiamo già avuto un’idea sul nuovo stile oltre che su alcuni dettagli tecnici. Ma oggi siamo di fronte a una vera e propria anteprima, poiché le immagini che vedete mostrano la nuovissima Serie 5 Touring, che potrebbe debuttare nel 2025, qui in versione fortemente elettrificata se non 100% elettrica. La wagon di Monaco è completamente mimetizzata, ma si riconoscono alcuni tratti condivisi con la berlina. Inoltre, questo muletto è equipaggiato con dei proiettori anteriori e posteriori molto simili a quelli che monterà il modello definitivo. Questo dettaglio ci porta a credere che la futura Serie 5 sarà un’evoluzione piuttosto che una rivoluzione delli quella attuale, con i fari anteriori a freccia che non sono stati divisi come su X7 e altre auto della famiglia bavarese. Inoltre, anche la griglia a doppio rene è di dimensioni normali e non di taglia XL come mostrato dal nuovo corso stilistico BMW. Il paraurti anteriore sembra essere un po' più sinuoso, ma ciò potrebbe essere dovuto alla mimetizzazione in plastica. Le foto ci mostrano altri dettagli del prototipo come le maniglie delle porte a filo carrozzeria e le luci posteriori dal design tridimensionale.

Nuova BMW Serie 5 Touring: la wagon tedesca muove i primi passi su stradaTUTTO NUOVO L’INFOTAINMENT Il display curvo, che ha esordito sulla iX e che si sta diffondendo sulla gamma di Monaco, unirà nella stessa cornice il sistema infotainment e il quadrante digitale del quadro strumenti. Nella console centrale troveremo anche il nuovo comando del cambio, un controller iDrive più grande e un inedito volante. Ovviamente, largo spazio a rivestimenti impeccabili e lussuosi con pelle e tessuti di prima qualità, oltre a un equipaggiamento al top per comfort, connettività e sicurezza che sottolineano il rango di quest’automobile.

Nuova BMW Serie 5 Touring: design evoluto e motori ibridi o 100% elettricoSPAZIO ALL’ELETTRIFICAZIONE Lato motori, le unità a benzina e diesel Mild-Hybrid a quattro e sei cilindri rappresenteranno lo zoccolo duro della gamma, affiancate dai gruppi ibridi plug-in e dai propulsori elettrici. L'M5 di nuova generazione seguirà il percorso elettrificato e si ritiene che condivida il propulsore con il super SUV XM.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/12/2022