La nuova BMW M4 CSL è un missile sui cordoli del Nürburgring, guardare per credere!

Che una BMW M4 sia un’auto speciale è chiaro fin da subito. La M per la Casa tedesca è da sempre sinonimo di Motorsport con… la M maiuscola. Ovvero modelli di serie che passano sotto le cure del reparto sportivo di Monaco, per trasformarle in veri e propri incrociatori d’assalto. Ed è il caso della Serie 4 Coupé, che nella variante M diventa una macchina da mille emozioni, ma ancora di più se aggiungete altre tre lettere, cioè CSL. A questo punto, si entra dalla porta principale nell’iperspazio delle performance assolute poiché in Germania hanno trasformato una già prestante M4 in una vera e propria arma da track-day, pronta a scendere in pista senza timori reverenziali.

BMW M4 CSL: arma da track-day pronta a scatenare in pista i suoi 550 CV

LA PISTA VERO BANCO DI PROVA La M4 CSL, garantisce dalle prestazioni davvero impressionanti per danzare fra i cordoli a un ritmo spaventoso. Ma adesso veniamo al nostro caso, cioè il recente test dinamico che ha effettuato il magazine Sport Auto – indovinate un po’ – al Nürburgring. La pubblicazione tedesca ha provato l'auto nel corso di un vero e proprio super test che si è svolto nell'ottobre dello scorso anno con Christian Gebhardt al volante, ma oggi possiamo vedere dal vivo, quale è il potenziale della M4 CSL su un tracciato tanto impegnativo come quello del ''Ring''. Alzate il volume e occhi sugli strumenti, perché questa volta, dall’abitacolo, possiamo vedere anche le velocità di percorrenza.

TEMPO ECCEZIONALE PER UN’AUTO DI SERIE Il pilota è riuscito a percorrere la configurazione di 20,6 km del famoso circuito in soli 7’17”08. Per mettere quel tempo in prospettiva, lo stesso Jörg Weidinger di BMW ha stabilito un record per auto di serie della stessa casa bavarese quando ha chiuso l’anello del “Ring” con un’altra M4 CSL in 7’15”677 l'anno scorso. Oggi, non parliamo di piloti professionisti. Eppure, la M4 CSL ha sfiorato quel tempone senza indugi. Mentre abbiamo guardato le immagini del giro sul circuito di Gebhardt, è quasi impossibile non rimanere colpiti dalle velocità di percorrenza delle curve che è in grado di portare con la coupé tedesca e dalla fiducia apparentemente infinita che ha nel grip offerto dalle Michelin Sport Cup 2R montate per l’occasione. Un piccolo errore in qualsiasi traiettoria sarebbe stato disastroso, ma per ottenere un buon tempo sul giro come questo devi davvero spingere una macchina ai suoi limiti assoluti.

BMW M4 CSL: il giro al Nurburgring visto dalla cabina di pilotaggioUN GIOIELLO DI MECCANICA A rendere speciale la M4 CSL è il fatto che sfoggia una versione messa a punto dell'amato sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri di BMW, che eroga 550 CV e 650 Nm di coppia. Tutta questa energia viene inviata con un cambio automatico esclusivamente attraverso le ruote posteriori, al contrario di altri modelli M, che possono avere anche la trazione integrale Xdrive. BMW ha anche risparmiato 100 kg rispetto al modello standard femando l’ago della bilancia a 1.625 kg e permettendole di raggiungere i 100 km/h in 3,7 secondi, i 200 km/h in appena 10,7 secondi, per toccare una velocità massima di 307 km/h autolimitata. Roba per cuori forti, che valgono davvero quelle tre letterine CSL, ovvero Coupé Sport Leichtbau (struttura leggera).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/03/2023