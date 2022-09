Nuova BMW XM: se il SUV di Monaco ha la stoffa della supercar

Motore ibrido alla spina da quasi 750 CV per 1.000 Nm di coppia e tecnologia super evoluta per un piacere di guida degno di una vera BMW M

IL SUPER SUV SPORTIVO SI MOSTRA Abbiamo visto il concept XM, abbiamo visto le foto spia, abbiamo visto i disegni dei brevetti del super SUV di BMW, ma le immagini ufficiali e i dati che la Casa tedesca ha appena svelato riescono ancora a lasciarci a bocca aperta. Per il 50° anniversario della divisione sportiva M, a Monaco hanno tolto i veli alla nuova XM e, piaccia o no, siamo davanti a un gioiello di tecnologia e stile. Ma andiamo per gradi.

Nuova BMW XM: il SUV plug-in hybrid con quasi 750 CV di potenza

Innanzitutto, il “suvvone” è il primo veicolo griffato M equipaggiato con una trasmissione elettrificata. La precisazione di BMW è importante, qui, poiché i tedeschi hanno già presentato modelli 100% elettrici (i4 M50, iX M60, i7 M70) e ibride (M760e). Ma quelli sono esemplari a marchio M Performance, quindi veicoli dall’impronta sportiva, ma non “estremi” quanto una M3, M4 o M5. Quindi la XM è la prima vera vettura del reparto BMW Motorsport a ricevere qualsiasi tipo di assistenza elettrica. E sembra strano parlare di un modello M che arriva a pesare 2.750 kg, un valore mai visto prima anche se perfettamente equilibrato. Ma assemblando un grande V8 biturbo a un sistema elettrico con una batteria sufficientemente grande (25,7 kWh) e montare il tutto dentro una carrozzeria di acciaio e leghe leggere, il risultato sulla bilancia non può che essere sbalorditivo. La ricompensa, tuttavia, sono oltre 80 km in modalità elettrica fino a una velocità massima di 140 km/h. Niente male. Rispetto ad altri moderni ibridi di lusso, l’autonomia EV della XM è un po’ meno elevata, ma potenza e prestazioni devono giustamente avere la priorità.

Nuova BMW XM: la cornice del doppio rene si illumina al buio

Il SUV è alimentato da un V8 biturbo da 4,4 litri che da solo eroga 490 CV e 650 Nm su entrambi gli assi tramite un cambio automatico a otto velocità. Ma all'interno di quel cambio è montato un motore elettrico in grado di generare 197 CV. La potenza di sistema cresce, così, fino a 653 CV a 5.400 giri/min e 800 Nm tra 1.600-5.000 giri/min. Va sottolineato che tali valori rendono questo modello stradale M il più potente di sempre. Numeri che si traducono in uno scatto sullo 0-100 km/h di soli 4,3 secondi.

Nuova BMW XM: dinamica di marcia degna di una supersportiva

Ma se non vi bastano le prestazioni assicurate dalla versione standard, dovrete aspettare qualche mese poiché nel corso dell’estate 2023 BMW lancerà una versione… hardcore del suo super SUV chiamata XM Label Red. In questa configurazione il motore sparerà letteralmente sulle quattro ruote qualcosa come 748 CV e 1.000 Nm per uno zero-cento di soli 4,1 secondi. Ma forse i numeri “bruciasemafori” non raccontano tutto, fino in fondo. Infatti, un sistema di ingranaggi aggiuntivo aumenta la coppia massima effettiva del motore elettrico a 450 Nm a valle della trasmissione. Questo piccolo stratagemma consente di migliorare lo spunto dell’incrociatore tedesco non solo nelle partenze da fermo, ma anche in ripresa, per un sorpasso. E sebbene il peso complessivo sia elevato, BMW afferma che l’equilibrio fra distribuzione 50/50, passo lungo, carreggiate larghe, e baricentro basso (grazie al posizionamento sotto il pavimento del pacco batteria), assicura che l'XM offra un’ottima combinazione fra prestazioni e comfort.

VEDI ANCHE

Nuova BMW XM: abitacolo per quattro rifinito con materiali lussuosi

Lato dinamico, ricordiamo che il SUV si muove sempre con la trazione integrale ingaggiata, ma la coppia può essere ripartita di più sul retrotreno quando è innestato il profilo di guida 4WD Sport. Inoltre, il differenziale sportivo M può trasferire la potenza in maniera mirata per dare più trazione in curva o su percorsi off-road. Anche la stabilizzazione attiva del rollio, grazie alle barre a controllo elettrico, fa parte del pacchetto standard. Infine, la XM è la prima vettura M a essere dotata di asse posteriore sterzante. Di serie troviamo enormi cerchi in lega da 23”, anche se i clienti possono optare per il downgrade alle dimensioni da 22” o addirittura 21”. Non manca una suite completa di dispositivi per la sicurezza attiva, che le permette di raggiungere il secondo livello della guida assistita.

Nuova BMW XM: i cerchi in lega hanno un design esclusivo per questo SUV

Lato design, BMW ha mantenuto l’ispirazione al concept; tuttavia, le maniglie delle portiere a filo e le luci posteriori a boomerang sono scomparse, fermo restando la griglia illuminata, l'insolito profilo verticale sul muso, i fari sdoppiati, i tubi di scarico verticali. E sebbene i fanali posteriori non siano così appariscenti come quelli della show car, le strisce luminose diagonali laterali che richiamano il logo M sono un bel tocco. Infine, si potranno scegliere fra cinquanta diversi colori per la carrozzeria, tra i quali alcune sfumature speciali del programma BMW Individual.

Nuova BMW XM: ci sarà anche una versione ''Label Red'' più performante

All'interno, troviamo un mix fra novità ed elementi già conosciuti: meno originale della iX, ma più lussuoso di qualsiasi SUV di BMW. Il display del quadro strumenti e il layout della console non sono molto diversi da quelli dei modelli introdotti recentemente e presenta il nuovo sistema operativo iDrive 8. Il rivestimento del padiglione del concept XM è di serie e troviamo rivestimenti la pelle naturale di tonalità marrone per i pannelli delle portiere e la parte superiore del cruscotto. La produzione della nuova BMW XM inizierà a dicembre nello stabilimento americano di Spartanburg, per arrivare dai concessionari nella primavera del 2023 e, dato il target commerciale di riferimento, i mercati più interessati saranno quello della Cina, del Nord America e del Medio Oriente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/09/2022