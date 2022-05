BMW XM: le foto del SUV finiscono su Instagram prima della premiére

Due narici enormi e spigolose: ecco che cos'è diventato il famoso ''doppio rene'' nel frontale del nuovo SUV BMW Concept XM plug-in hybrid. Un look che ha fatto discutere e che ha gettato benzina sul fuoco di molti meme virali sui social. Ora cinque foto di un esemplare vicino alla produzione, protetto da camuffature minime, sono state scattate in un non meglio specificato aeroporto, e postate sulla pagina Instagram dell'utente wilcoblok. Scommettiamo che le polemiche non si placheranno?

VEDO-NON VEDO Qualche piccolo intervento per ingentilirne gli spigoli sembra stato fatto, ma è certo che rispetto alla Concept XM, la BMW XM che vediamo nelle foto qui sopra (cliccate sulel freccine bianche per scorrere la gallery) mantiene molto del design e della personalità originali: dalle forme complessive della griglia frontale ai doppi scarichi verticali di forma trapezoidale. Gli interni restano in gran parte nascosti da appositi teli, ma si notano rivestimenti in pelle blu per il mobiletto centrale e un colore rosso mattone - forse scamosciato - sul montante anteriore sinistro. Il volante, invece, è dotato di due pulsanti M, come è comune per le vetture del marchio.

BMW XM IN CIFRE Al momento del lancio, il nuovo SUV sarà proposto con un V8 ibrido ricaricabile di nuova concezione, capace di 653 CV e 800 Nm di coppia. Seguirà una versione ancora più potente con 748 CV e ben 1.000 Nm. La motorizzazione plug-in hybrid sarà poi accreditato di 80 km di autonomia nella guida puramente elettrica. BMW XM entrerà in produzione a dicembre 2022, mentre la world premiére dovrebbe tenersi entro l'anno nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario di BMW M GmbH. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/05/2022