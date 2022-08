La nuova BMW M elettrica? Gira su se stessa: il video

Lasciando perdere altre considerazioni sulle auto elettriche, gli appassionati della vecchia scuola hanno il timore che il peso elevato delle batterie si rifletta negativamente sul piacere di guida. Vero è, però, che la possibilità di avere un motore per ciascuna ruota, tutti controllati dalla stessa centralina che gestisce la dinamica di guida, apre le porte a un controllo particolarmente fine del comportamento su strada, fino a permettere manovre prima d'ora impossibili. Un'anteprima la vediamo nel breve video che BMW ha rilasciato sul suo canale YouTube, in cui un prototipo della futura BMW M elettrica, sotto le spoglie di una berlina BMW i4 M50 modificata (qui la nostra prova), gira su se stessa sul posto: altro che drifting!

EFFETTI SPECIALI I più attenti di voi avranno notato che le immagini del peculiare stunt - dal minuto 0'56'' del video - sono realizzate in grafica computerizzata (CGI, per gli amici). Nulla di autentico, insomma. Ma se a questo punto vi viene da bollare il tutto come una sciocchezza degna di un film di fantascienza, beh, sappiate che non lo è. Se anche in questa fase la Casa di Monaco ha voluto illustrare il concetto con un effetto speciale, l'elettrificazione porterà con sé possibilità che abbiamo solo cominciato a esplorare. Ancora non ci sono indicazioni chiare su quando potremmo vedere il debutto di questo sistema su un'auto di serie, ma visto che la rivoluzione elettrica è già in corso, potrebbe non mancare tanto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/08/2022