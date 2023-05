BMW iDrive 9: con Android diventa tutto più facile. Il tutorial ci aiuta (video)

Promette di rendere la vita a bordo più semplice e connessa grazie al nuovo software, che assicura una maggiore personalizzazione, ma non sarà per tutti i modelli

Lo avevamo accennato poco più di un mese fa: a breve arriverà il nuovo sistema operativo iDrive 9 di BMW. E la Casa tedesca non si fa attendere, svelando con un video tutto il potenziale del sistema basato sul software Android e non più Linux. In realtà, un’idea sulle nuove funzioni e sull’interfaccia grafica e comunicativa ce l’avevamo, ma adesso abbiamo anche le immagini che ci mostrano l’evoluzione del sistema e come andrà a interagire con guidatore e passeggeri. Le novità sono piuttosto numerose e interessanti, vediamole insieme.

PER TUTTE, O QUASI... Dopo il video, vi anticipiamo subito che il sistema operativo è dedicato alle X1 e alle Serie 2 Active Tourer di prossima immatricolazione, ma entro breve equipaggerà anche la X2 di nuova generazione, per poi arrivare a bordo di tutti i modelli della Casa bavarese. Quindi, chiariamo un aspetto: a causa della necessità di un hardware differente, BMW non potrà effettuare l’aggiornamento Over-the-Air (OTA) per le X1 e Serie 2 Active Tourer che sono già state consegnate ai clienti. Ma facciamo un passo alla volta, perché c’è una soluzione anche per questo.

BMW iDrive 9: in arrivo il nuovo sistema operativo della Casa tedescaOBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE D’USO Adesso è ora di parlare dell’iDrive 9 per scoprire cosa riserva ai suoi futuri utilizzatori, in particolare per la notevole personalizzazione che semplificherà la vita a bordo. Sfruttando il software Android Open Source e un nuovo touchscreen, il sistema iDrive 9 mira a rendere sempre più accessibile sulla schermata principale tutto ciò che il conducente utilizzerebbe abitualmente. Ciò rende più semplice modificare la temperatura in abitacolo oppure scegliere la canzone preferita senza dover fare clic su troppi menù, per esempio, mentre si guida.

BMW iDrive 9: migliore accessibilità ai servizi digitali di bordoPAROLA D’ORDINE: PERSONALIZZAZIONE Oltre a questo, il focus del nuovo sistema sembra essere la personalizzazione. Il guidatore può impostare lo sfondo dello schermo su “Navigazione” o una modalità preferita in ogni momento, con i comandi del climatizzatore in basso e widget su un lato. Il conducente può scorrere le icone sul touchscreen che possono fornire informazioni sull'auto, opzioni musicali e altro. Facendo swipe dall’alto verso il basso vengono visualizzate le scorciatoie che avete scelto per il vostro account. Tali scorciatoie possono mostrare l’elenco delle chiamate rapide, oppure un dispositivo specifico a cui connettersi per l'audio o persino un’app usata più spesso. Insomma, in diverse situazioni, il sistema sembra molto più vicino alla configurazione di uno smartphone o tablet, in modo da rendere più friendly l’interazione uomo-macchina. Pare una soluzione moderna ed elegante che si integrerà relativamente bene con Android Auto e Apple CarPlay.

BMW iDrive 9: obiettivo massima personalizzazione delle schermateUN SERVIZIO IN ABBONAMENTO Ma c'è un problema, poiché per accedere alle app di terze parti, gli utenti dovranno abbonarsi a BMW Digital Premium Plan. I nuovi modelli saranno venduti con una prova gratuita di tre mesi, ma successivamente bisognerà pagare un canone mensile o annuale. La sottoscrizione garantirà l'accesso a più opzioni di navigazione, all’intrattenimento e alle app di fornitori esterni. E per tutti quelli che stanno già guidando una X1 o una Serie 2 Active Tourer con iDrive 8? A luglio arriverà iDrive 8.5 via OTA, che simulerà le funzioni di iDrive 9, ma farà a meno del nuovo app Store.

BMW iDrive 9: alcuni servizi saranno fruibili pagando un abbonamentoEVOLUZIONE TECNOLOGICA A SCOPO DI… LUCRO Piccola riflessione senza pregiudizi: la ragione per cui BMW e altri costruttori stanno lavorando così duramente per creare i propri sistemi di infotainment sembrano essere i soldi. In sostanza, più denaro tramite abbonamenti, monitoraggio dei dati degli utenti e meno spese per pagare un'altra società per il servizio. Questa strategia offre alle aziende un maggiore controllo e consente di adattare meglio i sistemi operativi alle loro auto. Tuttavia, crea anche ampie opportunità per generare ricavi in modo coerente durante la vita dell'auto. Una scelta che non trova tutti d’accordo, quella degli optional in abbonamento, ma parliamo di colossi il cui obiettivo prioritario è realizzare un profitto e che devono esplorare nuove vie per ottenerlo. Ma quando fuori fa freddo e il vostro sedile riscaldato non funziona perché avete dimenticato di pagare il conto il mese precedente, beh… non crediamo sarete molto contenti.

02/05/2023