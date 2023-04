BMW sempre più high tech: la chiave digitale anche negli smartphone Android

Da un paio d’anni i possessori di un iPhone possono aprire la propria BMW usando la chiave digitale integrata nel telefono: anche tenendolo in tasca, basta avvicinarsi all’auto per aprirla, sedersi per avviarla, e allontanarsi per chiuderla. Una funzionalità decisamente comoda, che permette di lasciare a casa uno dei - tanti - ammennicoli che ci portiamo appresso ogni giorno, e che è finalmente disponibile anche per gli smartphone con sistema operativo Android, in particolare quelli di Samsung e Google.

Digital Key Plus di BMW, adesso anche su Android: i dispositivi compatibili

COME FUNZIONA La funzionalità Digital Key Plus funziona sugli smartphone dotati di tecnologia a banda ultralarga (UWB), un segnale radio ad altissima frequenza che funziona sulle brevi distanze (come il telecomando di un’auto, per intenderci), immune agli attacchi di tipo relay, quelli che intercettano, clonano o disturbano i segnali radio. Una volta installata la app e associato il telefono all’auto, verificando al tempo stesso la presenza delle chiavi originali, lo smartphone si trasforma di fatto in un “telecomando” sempre attivo, che si accorge quando ci avviciniamo all’auto e apre gli sportelli, avvia il motore se premiamo il freno e il tasto “Start”, e chiude le portiere se ci allontaniamo.

PER TUTTI? Le specifiche tecniche per gli smartphone Android sono state sviluppate da BMW insieme a Google come standard globale per tutta l'industria automobilistica attraverso il Car Connectivity Consortium (CCC), così che anche altri produttori possano utilizzare il medesimo protocollo per implementare la stessa funzionalità.

QUALI AUTO, QUALI SMARTPHONE Fino a questo momento la Digital Key Plus di BMW era compatibile solo con iPhone e Apple Watch; con questo aggiornamento la funzionalità arriva su un numero limitato - ma non piccolo - di dispositivi Samsung e Google, con l’obiettivo di espandere sempre di più il pool di hardware compatibile. Ecco i modelli che al momento supportano la Digital Key Plus di BMW:

Samsung (con Android 13.1 o successivo): Galaxy S23+, S23 Ultra, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Note20 Ultra

QUALI BMW La compatibilità con Android è disponibile per le auto dotate di Digital Key Plus prodotte a partire da novembre 2022. Un futuro aggiornamento del software (over the air, naturalmente) estenderà questa funzionalità anche ai veicoli prodotti prima del novembre 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/04/2023