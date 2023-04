BMW XM: l'abitacolo è un tripudio di Alcantara!

Il risultato dell’intensa collaborazione fra BMW Group e Alcantara S.p.A. si concretizza nei ricercatissimi interni di nuova BMW XM (qui il nostro approfondimento). Per la prima volta, la Casa di Monaco offre una motorizzazione M Hybrid ad alte prestazioni che ridefinisce il concetto di Sports Activity Vehicle (SAV), grazie anche a un design audace e sofisticato. L'equilibrio tra piacere di guida e benessere si riflette soprattutto all’interno dell’ultima nata di Monaco di Baviera.

L'imperiale in Alcantara di BMW XM

EFFETTO WOW Infatti, il rivestimento del tetto dell'abitacolo presenta una finitura tridimensionale e una struttura a prisma in Alcantara. Quest'opera d'arte è impreziosita da un centinaio di LED che la illuminano e trasformano gli interni in un ambiente di lusso suggestivo. L'uso della luce esalta poi la tridimensionalità del rivestimento del tetto. A fare da cornice al blu intenso dell’imperiale di BMW XM troviamo inserti in una calda tonalità melanzana, che conferisce un tocco molto personale ed elegante.

VEDI ANCHE

Inserti in Alcantara su BMW XM

COLLABORAZIONE INTENSA ''Stile, creatività e avanguardia si fondono in questa BMW XM per creare una composizione originale e unica, e inedita […] Sono lieto e allo stesso tempo molto orgoglioso che il BMW Group sia rimasto fedele al suo concetto di ricerca dell'innovazione nella qualità e nella tradizione. L’Alcantara è un materiale leggero, resistente, scelto dai principali produttori di tutto il mondo per la sua morbidezza ed eleganza'', commenta Andrea Boragno, Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara S.p.A. La nuova BMW XM è già disponibile sul mercato ed è una degli highlight tra i modelli presentati nel 2022 (qui le specifiche della versione Label Red), l’anno in cui BMW M GmbH ha celebrato il suo 50° anniversario.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/04/2023