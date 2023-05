Metaverso, un fallimento? Non per BMW. I visori VR del futuro in video

Sono in tanti a giudicare il Metaverso un'attrazione morta ancora prima di potersi esprimere, non sono rari tuttavia i casi di Costruttori auto che sul Metaverso vogliono vederci chiaro. E insistono, convinti che il futuro dell'umanità, specie l'umanità alla guida dei veicoli, sia fatto di realtà e finzione amalgamate tra di loro. Sono almeno 10 anni che BMW lavora all'integrazione della Realtà Virtuale a bordo delle sue automobili. Fino a qualche tempo fa, non ne veniva a capo: i dispositivi VR venivano confusi dal movimento stesso dell'auto, compromettendo la stabilità visiva. Ora, BMW sostiene di aver decifrato la formula magica. Grazie a Meta, che nel Metaverso ha di recente destinato investimenti giganteschi (salvo dover aggiustare il tiro, causa un'accoglienza più freddina delle aspettative).

VERSIONE BETA Lavorando a stretto contatto, la società precedentemente nota come Facebook e il BMW Group Technology Office USA di Mountain View hanno confezionato il concept di un visore VR finalmente in grado di comprendere la differenza tra ciò che accade all'interno dell'auto e ciò che accade all'esterno. In video (clicca Play sulla foto di cover), una prima dimostrazione pratica delle sue funzionalità. Più che di Virtual Reality (VR), si aprono scenari di Extended Reality (XR). E a quando i visori Meta-BMW?

VEDI ANCHE

SUPERPOTERI ''È ancora presto per dire esattamente come o quando questa tecnologia arriverà nelle mani dei clienti'', ammette Claus Dorrer, responsabile della tecnologia per BMW Group, ''ma per i dispositivi XR nei veicoli siamo già in grado di prevedere una lunga serie di potenziali casi d'uso, dall'assistenza al conducente nel localizzare la propria auto in un parcheggio affollato, agli avvertimenti dei pericoli lungo la strada, passando per le informazioni sulle condizioni del veicolo. Le implicazioni dei futuri occhiali AR e visori VR, sia per i passeggeri che per i conducenti, sono promettenti'', assicura Dorrer.

META-MORFOSI IN CORSO? Per aggirare il problema della discrepanza tra ciò che la telecamera vede e ciò che a tutti gli effetti il visore VR percepisce, BMW ha collegato i sensori di un veicolo al sistema di tracciamento di un Meta Quest Pro. Ciò consentirebbe di calcolare sia la posizione del dispositivo rispetto all'auto, sia il movimento dell'auto rispetto al resto del mondo. Bingo. ''Il nostro prototipo mostra che possiamo consentire agli occupanti esperienze divertenti e confortevoli, dai giochi in Mixed Reality ad altre forme di intrattenimento, fino a programmi di meditazione'', afferma Richard Newcombe, Vice President of Research Science della divisione Reality Labs Research di Meta. Newcombe propone alcuni esempi pratici, tra i quali l'uso di occhiali AR per individuare ristoranti e altri luoghi di interesse. Se davvero siamo all'alba di una nuova era, presto ne avremo maggiori indizi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/05/2023