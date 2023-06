Tesla Roadster, aperte le prenotazioni del “missile” elettrico di Elon Musk

Aperti i preordini anche in Italia per la nuovissima Tesla Roadster, super sportiva da oltre 400 km/h e 1.000 km di autonomia

Non è ancora uscita, ma già si preannuncia come una delle auto più potenti di sempre: i dati ufficiali parlano di una velocità massima superiore ai 400 km/h, uno zero a cento in 2,1 secondi (come la Model S Plaid), che con il futuristico pacchetto SpaceX diventano 1,1 secondi. Stando a quanto riportato dalla pagina ufficiale di Tesla, infine, la sportiva a trazione integrale è capace di ben 10.000 Nm di coppia.

Tesla Roadster, aperti i preordini in Italia: visuale laterale

NUMERI DA RECORD Da primato anche l’autonomia, che dovrebbe superare i 1.000 km: un valore sconosciuto alle attuali auto elettriche in circolazione, favorito dalla leggerezza dell’auto e dalla sua aerodinamica.

Tesla Roadster, aperti i preordini in Italia: visuale di 3/4 anteriore

APERTI I PREORDINI Da oggi è possibile prenotare una Roadster anche da noi, il che ci fa sperare in un imminente arrivo anche in Europa. Il prezzo definitivo dell’auto non è noto, e dovrebbe aggirarsi attorno ai 200.000 euro. Per assicurarsene una, quando arriverà, bastano “solo” 43mila euro: 4.000 (rimborsabili) da versare subito tramite carta di credito, seguiti da 39.000 euro tramite bonifico bancario entro 10 giorni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/06/2023