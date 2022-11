Nuova Tesla Model 3: e se Elon desse una rinfrescata alla sua bestseller?

Se avete una certa familiarità con il marchio Tesla, saprete che il costruttore americano è un po’ restio nel rinnovare i suoi modelli, almeno in senso tradizionale. aggiornamenti via etere (OTA), le modifiche al design o agli interni sono quasi inesistenti. Ecco perché questa notizia che arriva da Reuters suona così singolare. L’annuncio dichiara che la voce di ben quattro manager vicini al progetto, garantisce che una Model 3 rinnovata arriverà alla fine del 2023. Sebbene questi ricevano regolarmente, le modifiche al design o agli interni sono quasi inesistenti. Ecco perché questa notizia che arriva dasuona così singolare. L’annuncio dichiara che la voce di ben quattro manager vicini al progetto, garantisce che unarinnovata arriverà Il progetto è attualmente in fase di sviluppo con il nome in codice “Highland”. La berlina elettrica non ha avuto un aggiornamento significativo da quando è stata messa in vendita nel 2017 (a parte piccole modifiche alle finiture e altri aggiustamenti), quindi il progetto Highland sembra essere concreto. Questo aggiornamento si concentrerà principalmente sugli interni dell'auto, ma non sono stati forniti dettagli specifici.

Nuova Tesla Model 3: possibile l'arrivo del facelift della berlina elettrica americanaCAMBIAMENTI IN ABITACOLO E NON SOLO Immaginiamo, ma siamo nel campo delle ipotesi, che la Model 3 possa ottenere modifiche simili alla Model S e alla Model X, tra cui un nuovo touchscreen, uno schermo di infotainment posteriore e il controverso volante a cloche. Fonti interne affermano che la Model 3 potrebbe anche beneficiare di alcune evoluzioni di stile e miglioramenti del gruppo propulsore, ma gli insider non si sono sbilanciati; quindi, resta ancora tutto avvolto in una nube misteriosa, fatto salvo che sembra scontato non ci saranno stravolgimenti.

Nuova Tesla Model 3: potrebbe montare il volante a cloche come la Model S (nella foto)OBIETTIVO RIDUZIONE DEI COSTI I clienti saranno i primi a beneficiare di queste novità, ma l'obiettivo principale di Tesla – meno esibito – è quello di tagliare i costi di produzione. Rivedere il design dovrebbe essere la cosa più facile da fare, visti gli interventi minimi programmati, risparmiando così denaro e potenzialmente ottenendo un prezzo di partenza inferiore. Ricordiamo che la Model 3, attualmente, in Italia attacca il listino a 57.490 euro. Infine, secondo quanto riferito, Tesla inizierà a costruire la Model 3 aggiornata nel suo stabilimento di Shanghai, in Cina, alla fine del 2023, per debuttare sul mercato nel 2024. Tuttavia, ne è prevista la produzione anche nello stabilimento di Fremont, in California, ma le voci non hanno fatto riferimento a quando potrà iniziare.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/11/2022