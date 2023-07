Chi ha una Tesla non sopporta più Elon Musk, ma ama ancora la sua Model 3

Da astro nascente a super Costruttore saldamente in cima alle classifiche. Sembra una vita fa (era il 2018), quando l'ancora in parte sconosciuto marchio Tesla si lanciava nel mercato delle elettriche di massa, introducendo Tesla Model 3, quella che passerà alla storia come la pioniera delle elettriche ''per tutti'' (o quasi). Nel frattempo, popolarità e bilanci sono schizzati alle stelle. In cinque anni, i proprietari hanno cambiato idea, su Tesla, o sono soddisfatti della propria scelta? Bloomberg ha rincorso le stesse persone intervistate nel 2019 e ha riformulato loro le stesse domande. Ne esce un quadro interessante. Qui il super sondaggio nel dettaglio (ma devi abbonarti...).

Tesla Model 3, i proprietari sono soddisfatti (quasi tutti)

ODI ET AMO In sintesi: chi comprò Tesla Model 3 quando era appena uscita, si professa ancora innamorato della propria partner. Casomai, nutre oggi una certa antipatia per quel signore di nome Elon Musk, che ha preso a straparlare di politica, salute, clima, insomma di argomenti che non gli competono. E acquistando il social network Twitter, ora è un fiume in piena: numerosi Tesla Owners si sentono in imbarazzo.

Su Elon Musk i proprietari Tesla sono poco teneri

FERMATE QUELL'UOMO Il sondaggio è molto articolato, Bloomberg interpella circa 5.000 proprietari Tesla, tutti quanti già chiamati in causa nel primo rapporto di quattro anni fa. Nel mentre, un esercito di Model 3 ha percorso oltre 100 milioni di chilometri, mettendo in evidenza i pro e i contro di un prodotto, in tutti i casi, rivoluzionario. Nel complesso, il ''mood'' che emerge dall'inchiesta è positivo. Gran parte dei proprietari, indietro non ci torneerebbe. A differenza di allora, tuttavia, monta una generale allergia verso il comportamento di Elon Musk, un senso di ''tradimento'' dovuto alle sue battaglie politiche ''da tastiera'', al suo sostegno a personaggi giudicati controversi, alle sue posizioni controcorrente sui cambiamenti climatici. La metà degli intervista, in particolare, sostiene che Musk dovrebbe smetterla di twittare, mentre una quota comunque significativa del campione lo invita a rimanere fuori dalla vita politica. Come dice un antico proverbio, ''si può piacere a tutti per un po', a qualcuno per sempre, ma non si può piacere a tutti per sempre''.

Proprietari Tesla Model 3: mai più un modello termico (fonte: Bloomberg)

TOGETHER FOREVER Tornando a Tesla Model 3. La caratteristica più apprezzata dagli utenti riguarda le performance (un rating di 4,95 su 5), seguita dalla facilità d'uso (4,83), dal design (4,87) e dall'affidabilità (4,69). In seguito all'esperienza Model 3, gran parte degli utenti non ha più alcuna intenzione di acquistare un'auto diesel o benzina. Nota bene: dal 2019 la percentuale dei ''fedelissimi'' in realtà è calata, ma in misura contenuta. Più sensibile il gap negativo nella percezione complessiva del marchio, così come per il senso di appartenenza alla community Tesla: vedi grafico sopra. Chi ha abbandonato Tesla, lo ha fatto principalmente a causa della disapprovazione per il signor Musk (21,5%), con la seconda motivazione inerente invece alla qualità del servizio (18,7%) e come terza, la divergenza di vedute con il brand (17,8%). Quarta ragione, i costi troppo alti (13,1%). Vedi tabella sotto.

Vendere la propria Tesla per ''colpa'' di Elon Musk (fonte: Bloomberg)

TENTAZIONE CYBERTRUCK Quale, infine, il prossimo veicolo dei proprietari attuali Model 3? Una Tesla, naturalmente. Con una netta preferenza per il Cybertruck, desiderato da oltre la metà degli intervistati (51,8%), seguito da Model Y (23,6%) e da Model 3 nuova generazione (8,5%). Tesla una filosofia di vita, Tesla un marchio che divide. Ma che ha superato lo scoglio più grande, quello del passaggio da ''start up'' a vero e proprio ''big'' dell'auto. Chissa quali risultati ci restituirà, tra altri quattro anni, il prossimo sondaggio.

La Tesla dei desideri? Il Cybertruck (fonte: Bloomberg)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/07/2023