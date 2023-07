Invecchiare nell'attesa del tuo Cybertruck. 5 anni, ma è proprio così?

La notizia degli scorsi giorni è che l'oggetto del mistero esiste, il primo Tesla Cybertruck è uscito dalla Gigafactory di Austin, Texas, che sollievo. Sì, ma è solo il primo. E andrà a colui che inserì l'ordine nella notte dei tempi, nel 2019, quando Cybertruck era soltanto un concept dai cristalli antiproiettile (anzi, no). Chi si candidasse solo ora ad adottare un esemplare del pickup elettrico più cool dei giorni nostri, è meglio che si metta il cuore in pace. CarBuzz cita un data tracker indipendente secondo i cui calcoli i potenziali acquirenti dell'ultima ora, prima di vedersi recapitato il proprio Cybertruck, potrebbero aspettare fino a cinque anni. Dopotutto, Tesla è il brand dei record. Sì, ma è davvero così?

Tesla Cybertruck, il primo esemplare di serie

2 MILIONI DI VOLTE GRAZIE Il tracker rivela che al 21 luglio i pre-ordini di Cybertruck ammontano a quota 1,9 milioni (1.943.876, per la precisione). Un dato che in effetti rispecchia il senso della dichiarazione del CEO di Tesla Elon Musk, rilasciata i giorni scorsi in merito a una domanda più massiccia delle più rosee aspettative: ''so off the hook, you can't even see the hook'', un modo come un altro per dire che la campagna ordini procede a gonfie vele, e che lui ne va entusiasta (nessuno ha mai sorpreso un Musk non entusiasta).

Cybertruck, ordini alle stelle e tempi di attesa pure

VEDI ANCHE

IL PIANO Sulla base di un deposito cauzionale di 100 dollari, il monte prenotazioni equivale perciò a circa 194 milioni di dollari di entrate totali, con la variante a doppio motore che dovrebbe portare il maggior flusso di cassa (43,9%), con le varianti trimotore e quadrimotore a registrare un interesse leggermente inferiore e la variante a motore singolo che rappresenta solo l'8,2% del suddetto ricavo totale. Musk confida che da Giga Texas (e successivamente da altri stabilimenti) usciranno tra le 250.000 e le 500.000 unità all'anno. Prime consegne entro fine 2023, produzione a pieno regime dal 2024.

Cybertruck, 5 anni per averlo. O forse, molto meno

CYBER BOLLA Nonostante arrivi in ritardo mostruoso, a quanto pare il pubblico ha pazienza ed è disposto ad aspettare tutto il tempo necessario, prima di sedersi sul proprio personalissimo esemplare. In cinque anni, hai tempo di acquistare un'altra auto, farci centinaia di migliaia di chilometri, rivenderla, comprare un'altra auto. Da notare, tuttavia, che il deposito di preordine è di soli 100 dollari: quante, di tutte le prenotazioni, verranno effettivamente accettate da Tesla e quante, soprattutto, verranno disdette dai clienti stessi? In fondo, perdi 100 dollari ma esci dal tunnel. Insomma, è assai probabile che un tempo di attesa stimato di cinque anni influenzerà il portafoglio ordini, col risultato che contemporaneamente i tempi di consegna caleranno. Pur restando su una scala pluriennale, questo è certo. Ad esempio voi, per l'automobile dei sogni, quanto tempo sareste disposti a girarvi i pollici, prima che inizi a girarvi qualcos'altro?

Fonte: CarBuzz

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/07/2023