Tesla Cybertruck: il primo esemplare di produzione esce dalla Gigafactory di Austin

Il maxi pick-up elettrico di Elon Musk è pronto per il debutto. A settembre l'annuncio ufficiale del patron di Tesla?

Il primo esemplare di produzione di Tesla Cybertruck è uscito ufficialmente dalle linee di montaggio della Texas Gigafactory di Austin. L'inizio della produzione arriva dopo più di tre anni dal debutto del prototipo, avvenuto nel novembre 2019 (qui le prime immagini degli interni). Stando alle primissime indicazioni pare che le consegne di Cybertruck inizieranno proprio quest’anno, anche se la produzione andrà a pieno regime solo nel 2024.

Gli operai della Gigafactory texana con Tesla Cybertruck

SCATTO CELEBRATIVO Per celebrare l’evento, i lavoratori dello stabilimento texano si sono riuniti davanti al pick-up per una foto commemorativa. Nonostante Cybertruck rimanga completamente nascosto dagli operai, è lecito pensare che l’auto sarà praticamente identica ai prototipi di pre-produzione che abbiamo visto negli ultimi mesi (qui l'off-road mode di Tesla Cybertruck). Si nota giusto l’assenza della portiera lato guida, il che sta a indicare che il modello non era completamente assemblato al momento dello scatto.

VEDI ANCHE

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

DEBUTTO IMMINENTE L'immagine è stata postata sul profilo Twitter della Casa automobilistica, raccogliendo in breve tempo più di 50 milioni di view. Tesla Cybertruck sarà svelato nella sua forma definitiva durante un evento dedicato ai clienti fissato dallo stesso Musk per la fine 2023. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data ufficiale, le prime indicazioni suggeriscono settembre. Parlando agli azionisti qualche mese fa, il CEO di Tesla ha confermato che la versione definitiva di Cybertruck sarà ''migliore delle aspettative.''

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/07/2023