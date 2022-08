Elon Musk rischia di diventare il peso morto di Tesla?

Parlando di Tesla, la notizia più rilevante dovrebbe essere che nel 2021 la “piccola” Model 3 (qui il nostro test di lunga percorrenza) è stata la berlina di segmento D più venduta in tutta Europa, lasciando indietro di parecchie lunghezze pilastri come BMW Serie 3, Mercedes Classe C e Audi A4.

Elon Musk rischia di diventare un peso morto per Tesla?

SI PARLA SOLO DI LUI Se però c’è di mezzo il nome di Elon Musk, le automobili finiscono in secondo piano e tutta l’attenzione viene inevitabilmente dirottata sul vulcanico CEO di Tesla. Il che, secondo uno studio pubblicato da Bloomberg, rischia di trasformarsi in un boomerang, generando scontento tra i clienti della casa americana, nuovi e vecchi in egual misura. Secondo questo studio i possessori di una Tesla sono contenti della loro automobile, molto meno di Musk e della sua presenza pubblica.

Elon Musk, CEO di Tesla

UNA LUNGA LISTA Ci vorrebbe una giornata intera solo per elencare gli scandali, i pettegolezzi e le notizie che vedono protagonista l’uomo più ricco del mondo: giusto settimana scorsa è stato coinvolto in un presunto scandalo (smentito dallo stesso Musk) con Nicole Shanahan, la moglie di Sergey Brin, fondatore di Google e amico di vecchia data di Musk. Poi ci sarebbe il figlio nato da una relazione illegittima con una delle sue dirigenti, la battaglia legale - ancora in corso - per l’acquisizione di Twitter, e si potrebbe andare avanti ancora a lungo. In generale, possiamo dire che la sua è una figura controversa, divisiva, sicuramente capace di catturare l’attenzione di tutti come poche altre al mondo.

Elon Musk con una delle sue Tesla

NESSUNO COME LUI È altrettanto vero che rispetto a qualche anno fa l’offerta di auto elettrica è decisamente più ricca, e non solo nei segmenti presidiati da Tesla. Altrettanto vero è che la posizione di Musk è più unica che rara. Senza voler nulla togliere al loro lavoro, è difficile immaginare lo stesso stuolo di “fanboy” o di “hater” che parte in quarta a difendere o attaccare ogni dichiarazione pubblica di Luca de Meo (CEO di Renault) o di Carlos Tavares (CEO di Stellantis). Nessun altro industriale muove mercati, influenza la sfera politica o genera così tanta attenzione con un semplice tweet. Anche questo, sicuramente, fa parte del fascino del brand Tesla.

IL TROPPO STORPIA? Un ingrediente che però starebbe cominciando a risultare indigesto ai suoi consumatori, vecchi e nuovi. C’è chi, una volta attratto dall’idea di comprare un’auto elettrica della casa americana, ha dichiarato che non ne vorrebbe una neppure in regalo. Altri che non ne compreranno più un’altra. Altri ancora che sono stufi di dover rispondere ad amici e parenti dell’ultimo tweet di Musk. In generale, molti dei possessori di Tesla vorrebbero che la figura pubblica del suo CEO fosse un po’ meno controversa.

Elon Musk, una figura troppo ingombrante per Tesla?

COSA FARÀ MUSK? Quale sarà la reazione di Elon Musk? Si lancerà contro Bloomberg in uno dei suoi caustici tweet (come ha già fatto con il Wall Street Journal nel caso dello scandalo extra-coniugale)? Ignorerà la notizia? Potrebbe decidere di farsi da parte per il bene della sua casa automobilistica nel timore che la sua ingombrante figura possa in qualche modo danneggiarla? Di tutti, questo è lo scenario meno probabile, ma Musk è comunque uno degli uomini più imprevedibili del nostro tempo, e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/08/2022