Elon Musk nega tutto: nessuna relazione con Nicole Shanahan

Estate, tempo di spiaggia, mare, ombrellone... e un po’ di gossip. Questa volta, nel mirino delle cronache rosa estive finisce nientemeno che il vulcanico Elon Musk, che con i suoi 240 miliardi di dollari è l’uomo più ricco del mondo, e anche per questo ha tutti i fari dell’opinione pubblica (e dei social network, da Twitter a Facebook) sempre puntati addosso e pronti a scatenarsi.

Elon Musk s Chris Anderson a TED 2017 - foto di Steve Jurvetson, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

24 ORE NON BASTANO Non bastassero le sue auto elettriche, i robot umanoidi e i lanciafiamme, la colonizzazione di Marte e la rivoluzione dei viaggi spaziali, la tequila brandizzata Tesla, gli aiuti all’Ucraina in guerra, i tentativi di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari, stando al Wall Street Journal Elon Musk avrebbe anche avuto tempo per una relazione sentimentale con Nicole Shanahan, moglie di Sergey Brin, fondatore di Google, che sarebbe alla base del divorzio tra i due, annunciato all’inizio di quest’anno, e che avrebbe posto fine all’amicizia tra i due miliardari. Già che parliamo di patrimonio, Brin possiede “solo” 95 miliardi di dollari, cifra che lo pone all’ottavo posto della classifica degli uomini più ricchi del pianeta.

Herbert Diess ed Elon Musk

IN GINOCCHIO DA TE Stando a quanto riporta il WSJ, la relazione tra Musk e Shanahan sarebbe avvenuta lo scorso dicembre all’Art Basel, festival che si tiene a Miami tutti gli anni. Qualche mese più tardi, a una festa privata, Musk si sarebbe inginocchiato davanti a Brin per chiedergli scusa dell’accaduto e chiedendogli perdono. Brin avrebbe accettato le scuse, ma avrebbe tagliato i ponti con Musk.

LA SMENTITA Ma ai giochini dei gossip estivi l’uomo più ricco del mondo non ci sta: in un tweet pubblicato poche ore dopo l’articolo del WSJ, Elon Musk ha smentito categoricamente la relazione, dichiarando che “sono solo str***ate”. Io e Sergey siamo amici, siamo andati a una festa insieme ieri sera! Ho visto Nicole solo due volte negli ultimi tre anni, entrambe le volte insieme a molte altre persone. Nulla di romantico”.

Tesla Cybertruck: Elon Musk di fianco al suo pick-up durante una dimostrazione

ATTACCHI PREMEDITATI Musk non si è fermato a questo, aggiungendo - in altri thread che toccavano l’argomento - di essere vittima di character assassination, diffamazione, e colpito da “attacchi che nell’ultimo anno hanno raggiunto nuovi livelli”. “Faccio orari di lavoro assurdi, banalmente non ho tempo per queste cose”, ha commentato. “Nessuna delle persone coinvolte in questo presunto scandalo è mai stata neppure interpellata”, aggiunge Musk, accusando il WSJ di essersi ridotto a poco più di un tabloid: “Il Wall Street Journal dovrebbe avere uno standard più alto, ormai non è neppure al livello di un tabloid. Il WSJ dovrebbe pubblicare articoli che interessano realmente ai suoi lettori, che hanno basi solide, non dicerie di terza mano”.

AMICIZIA DI LUNGA DATA Brin e Musk sono amici di lunga data, riporta il WSJ: per anni Musk andava a dormire a casa di Brin in Silicon Valley. Ed è stato proprio il co-fondatore di Google a prestare 500mila dollari a Musk durante la crisi di Tesla del 2008, in cui l’azienda americana ha rischiato il fallimento. Qualche anno dopo, nel 2015, Musk ha regalato a Brin una delle prime Roadster.

Tesla Roadster con il pacchetto SpaceX: visuale di 3/4 anteriore

GOSSIP INFINITI Negli ultimi due mesi Musk è stato oggetto di parecchie attenzioni da parte dei giornali di gossip: è stato accusato di molestie nei confronti di un’assistente di volo di SpaceX. Ancora, avrebbe avuto due figli lo scorso anno da una dirigente di Neuralink, un’altra delle sue tante aziende, e uno dei suoi dieci figli l’ha recentemente ripudiato come padre. Sarà finita qui? Ne dubitiamo...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/07/2022