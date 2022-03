Starlink, i satelliti di Elon Musk per riportare internet in Ucraina

Tra i bersagli più delicati e importanti della Russia nel suo attacco all’Ucraina c’è l’infrastruttura che garantisce l’operatività di internet, e con essa la possibilità di accedere alle informazioni e di comunicare con il mondo esterno. Come potete facilmente immaginare la situazione non è per niente semplice, e diversi rapporti segnalano “importanti interruzioni” nel funzionamento della rete.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Starlink in Ucraina: Elon Musk durante una call dell'azienda

LA RICHIESTA Il 26 febbraio Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino nonché Ministro della trasformazione digitale, aveva scritto su Twitter rivolgendosi direttamente a Elon Musk: “mentre sei impegnato a colonizzare Marte, la Russia sta cercando di occupare l’Ucraina. Mentre lanci con successo i tuoi razzi nello spazio, i razzi russi attaccano la popolazione civile ucraina. Ti chiediamo di fornirci stazioni di accesso di Starlink e di rivolgerti ai russi sani di mente perché si oppongano a quel che sta succedendo”.

Starlink in Ucraina: le consegne delle parabole

DETTO FATTO Non si è fatta attendere la risposta di Elon Musk, che ha risposto a Fedorov annunciando il suo contributo per portare in Ucraina la connettività internet tramite Starlink, e così è stato. Nei giorni scorsi sono stati consegnati e distribuiti gratuitamente centinaia di terminali (parabole) che possono essere utilizzati - con successo, riportano alcuni utenti - per accedere a internet collegandosi ai satelliti di SpaceX.

COME FUNZIONA STARLINK Semplificando al massimo, Starlink è un provider che fornisce connettività internet ad alta velocità tramite collegamento satellitare, per portare la rete nelle zone del globo dove mancano le infrastrutture di terra. Il collegamento avviene tramite una parabola che si collega alla galassia di satelliti che SpaceX sta spedendo nell’orbita bassa della Terra ormai da diversi mesi. Al momento ci sono circa duemila satelliti Starlink operativi, con altri 12mila già autorizzati al lancio.

Starlink in Ucraina: come funziona il provider spaziale

I RISCHI Come segnalato dal ricercatore John Scott-Railton in un thread su Twitter, se Putin controlla davvero lo spazio aereo in Ucraina, le connessioni a infrarossi tra satelliti e parabole potrebbero essere utilizzate dai radar russi come radiofaro per possibili attacchi aerei. Un problema non da poco, messo in evidenza dallo stesso Musk: “Starlink è l’unico sistema di comunicazione non russo attualmente operativo in alcune zone dell’Ucraina, quindi la probabilità di diventare un bersaglio è alta. Usatelo con cautela”, suggerendo di collegare le parabole solo quando necessario, e possibilmente il più lontano possibile da luoghi popolati.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Starlink in Ucraina: i satelliti di Elon Musk per la connettività in quella zona

AGGIORNAMENTO SOFTWARE Anche alla luce di questo problema, nelle ultime ore SpaceX ha distribuito a tutti i terminali un aggiornamento software che riduce sensibilmente le richieste di potenza elettrica per funzionare: per tenere attive le parabole è sufficiente un comune accendisigari (la presa da 12V) presente in ogni automobile. È stato anche attivato di default anche il roaming mobile, così che le antenne possano mantenere il segnale anche sui veicoli in movimento.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.



Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

LE ALTERNATIVE? POCHE Starlink non è ovviamente l’unica compagnia attiva nella connettività satellitare in Ucraina. Tra gli operatori più diffusi c’è la società Viasat, che è stata però preventivamente colpita da un cyber-attacco (quasi certamente di provenienza russa) lo scorso 24 febbraio, che ha causato una serie di interruzioni del servizio, non ancora completamente ripristinato.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/03/2022