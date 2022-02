Mazepin minimizza l'impatto della guerra tra Russia e Ucraina sulla F1

GUERRA Nel mondo della Formula 1 la crisi tra Russia e Ucraina, con gli occhi dell'America e del mondo puntati, si potrebbe riflettere sia sulla scuderia Haas GP che sul Gran Premio di Russia, previsto a Sochi nel settembre prossimo. La situazione è totalmente imprevedibile al momento, visto che solo fino a ieri nel paddock (e nel mondo intero) non si poteva immaginare un'escalation così rapida e violenta. Nella notte la Russia ha lanciato molteplici attacchi contro le città dell'Ucraina. Le notizie sono frammentarie, circolano video di esplosioni a Kiev, Kharkiv, Dnipr e non solo nel Donbass, dove si pensava si sarebbero concentrati gli sforzi russi. Una guerra in piena regola, un'invasione militare pianificata e ora iniziata di uno stato sovrano sull'altro, l'Ucraina, grande due volte l'Italia e con una popolazione di 42 milioni di abitanti.

DICHIARAZIONI DA RIFARE Solo ieri sera Nikita Mazepin, pilota russo in forza a un team degli Stati Uniti - paese in prima linea contro la guerra e contro Putin - rispondeva così alle domande dei cronisti: ''Da quello che ho capito non dovrebbero esserci problemi per il Gp in Russia, e mi vedrete sicuramente in pista lì''. Questo, però, era ieri. Prima che una guerra scoppiasse. Oggi, invece, i paesi della Nato hanno annunciato pesanti sanzioni finanziare contro la potenza russa, e il taglio di ogni ponte commerciale fino a quando la situazione non si indirizzerà verso una soluzione pacifica. Perciò è lecito pensare che la Formula 1 (di proprietà dell'americana Liberty Media) possa pensare nelle prossime settimane di rinunciare all'appuntamento russo, previsto per il 23-25 settembre prossimi.

