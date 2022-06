Tesla Model Y, l’elettrica americana in abbonamento con CarCloud

Il servizio CarCloud di Leasys Rent è uno dei più interessanti, per chi non ha voglia di acquistare un’auto e preferisce soluzioni di noleggio a breve termine: tramite un voucher acquistabile su Amazon, infatti, è possibile attivare un vero e proprio abbonamento, rinnovabile mensilmente (fino a 12 mesi), e potersi mettere al volante di una delle tante auto del parco di Leasys Rent. L’ultima arrivata è Tesla Model Y, l’auto da famiglia secondo Elon Musk, e che anche noi abbiamo provato qualche tempo fa.

Prova di Tesla Model Y Long Range: il nostro video

COME FUNZIONA L’abbonamento a Model Y è attivo in Italia e Francia, e consente a privati e liberi professionisti di prenotare l’elettrica di Tesla, ritirarla e cambiarla con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Leasys Mobility Store. L’abbonamento si attiva acquistando un voucher su Amazon, per essere poi convertito sul sito, si può rinnovare mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e ha una durata minima di 30 giorni, passati i quali può essere disdetto senza penalità.

Prova di Tesla Model Y Long Range: 351 CV e trazione integrale

COSA COMPRENDE Il pacchetto comprende 1.500 km al mese, RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Per le Tesla Model Y è prevista anche la Leasys e-Mobility Card, con cui effettuare ricariche gratuite presso i Leasys Mobility Store. Le ricariche effettuate altrove (Supercharger, colonnine pubbliche) sono a carico dell’utente.

QUANTO COSTA Disponibile nei Mobility Store di Torino, Milano, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Parma, l’abbonamento mensile a Tesla Model Y costa 1.190 euro, a cui si aggiungono 249 euro per il voucher di Amazon che attiva il servizio. Sono poi richieste due carte di credito, su ciascuna delle quali va lasciato un deposito cauzionale di 1.000 euro. È poi possibile attivare servizi aggiuntivi tra cui l’eliminazione delle franchigie (119 euro), un secondo guidatore (39 euro), o altri 1.500 km di percorrenza (99 euro). Il listino prezzi completo si trova alla pagina carcloud.leasysrent.com/listino-prezzi

IL PARCO AUTO Oltre a Tesla Model Y, CarCloud offre numerosi altri modelli:

Citycar (Fiat 500, Fiat Panda, Lancia Y) - 299 euro/mese

Utilitarie (Opel Corsa, Citroen C3, Peugeot 208) - 329 euro/mese

Family SUV (DR 4.0) - 399 euro/mese

SUV/Medie (Fiat 500X, Fiat 500L, Fiat Tipo) - 429 euro/mese

Elettriche medie (Opel Mokka-e, Peugeot 2008-e, DS3 Electric) - 499 euro/mese

SUV grandi (DR 6.0) - 499 euro/mese

Plug-in (Jeep Compass o Renegade 4xe) - 529 euro/mese

Sportive Alfa Romeo (Stelvio e Giulia) - 739 euro/mese

Elettrica (Aiways U5) - 799 euro/mese

Premium (Maserati Levante, Maserati Ghibli) - 1.499 euro/mese

Alfa Romeo Quadrifoglio (Giulia, Stelvio) - 1.599 euro/mese

Veicoli commerciali (Fiorino, Doblò) - 399 euro/mese

ANCHE A LUNGO TERMINE Se l’ipotesi del noleggio mensile non vi solletica, Leasys Rent offre anche il noleggio a lungo termine Be Free EVO, con durata fino a 24 mesi e canoni mensili più contenuti. Da metà luglio Tesla Model Y sarà disponibile anche con questa formula.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/06/2022