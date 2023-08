Rimac vs Bugatti vs Tesla: drag race stellare fra hypercar e... terza incomoda (video)

Quando a sfidarsi sono tre fra le più performanti automobili del pianeta, beh, il tasso di adrenalina tocca la zona rossa del nostro personalissimo contagiri. Se poi, due delle auto in questione (Nevera e Chiron) fanno parte della stessa scuderia – in senso lato, ovviamente – allora la cosa diventa ancora più interessante. Ebbene, qua abbiamo un bel video, pubblicato sul canale The Triple F Collection, che ci mostra il testa a testa fra la nuova Rimac Nevera, la Bugatti Chiron Super Sport e, terza incomoda, la Tesla Model S Plaid. Elettricità contro benzina, hypercar contro berlina, macchine diverse ma con un comune denominatore, la strapotenza dei loro motori scaricata sulle ruote e uno scatto da fermo che toglie il fiato. Come andrà a finire la singolar tenzone sul classico quarto di miglio? Fate clic sul video e poi ne parliamo…

OLTRE 4.500 CV FACCIA A FACCIA Come avete visto, il risultato rispecchia il potenziale messo sul campo, anche se fino alla bandiera a scacchi nulla è dato per certo. Ma la cosa interessante è come Rimac e Bugatti siano state messe l'una contro l'altra. Due auto fuori dagli schemi, che fanno di tutto per rimarcare quale sia la più veloce per avere la meglio sulla rivale. La sfida si è consumata lungo un tratto di asfalto nel mezzo di un campo di mais dell'Ohio. Insomma, non propriamente il luogo più iconico per una match di tale livello, ma perfetto per lo scopo, tanto che sembra creato apposta per questo genere di gare. E per togliersi ogni dubbio sono stati gli stessi proprietari delle auto a mettersi alla guida, facendo quello che tutti noi sogniamo: pestare forte sull’acceleratore e trattenere il fiato fino in fondo e mettere faccia a faccia passato e futuro dell'industria automobilistica. Da una parte la Bugatti, incentrata sulla storia del vecchio mondo con il suo mastodontico motore W16. Dall’altra la Rimac, ultima arrivata, che esplora la nuova tecnologia di propulsione elettrica. In mezzo la Tesla con la sua filosofia di super berlina EV.

Drag Race Rimac vs Bugatti vs Tesla: la partenza di Nevera (a dx) e Model S PlaidUNA FAMIGLIA APPASSIONATA E… FORTUNATA La Triple F Collection è di proprietà di Dave Frecka e dei suoi figli Jordan e Jason, che vedete qui nel video ed è composta da più di quaranta modelli high performance, ognuno dei quali ha una tabella dei tempi personali ottenuti sulla strip. La famiglia Frecka ha preso in consegna la Nevera a giugno e l'auto è stata recapitata dallo stesso Mate Rimac, che poco più di un anno fa è entrato nella famiglia Bugatti dalla porta principale, diventandone comproprietario. Da qui l’originalità della sfida “fratricida” di oggi.

Drag Race Rimac vs Bugatti vs Tesla: Nevera elettrica e Chiron Super Sport W16 alla partenzaVINCE RIMAC MA BUGATTI E TESLA NON DELUDONO Come avete visto, i risultati della gara erano prevedibili per chiunque sappia quanto sia veloce la Nevera in accelerazione. Invece, la Chiron Super Sport aveva già piegato la resistenza della Tesla Model S Plaid, quindi c'era qualche speranza che l’hypercar di Molsheim potesse affrontare la nuova scuola EV. Tuttavia, anche quando la Nevera non è partita bene, ha avuto la forza di riprendersi grazie alla potenza schiacciante dei suoi motori elettrici per battere facilmente la concorrenza del W16 Bugatti. Alla fine, il suo tempo più veloce sul quarto di miglio è stato di 8,72 secondi, cioè mezzo secondo più veloce della Chiron Super Sport (9,39 s) e 0,8 secondi più veloce della Tesla Model S Plaid (9,50 s).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/08/2023