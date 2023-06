Moto contro auto: una drag race stellare in video

Una collaborazione tra il sito di annunci Car Wow e la testata motociclistica Bike World riporta in auge l'eterna battaglia tra il bene e il male... pardòn, tra l'auto e la moto. In uno scontro di autentici titani, una Suzuki Superbusa, ossia una Hayabusa dotata di compressore volumetrico per 370 CV di potenza (qui la prova della Hayabusa Standard), affronta una Tesla Model S Plaid elaborata, che dà 1.020 CV e 1.420 Nm di coppia con trazione integrale. Per la seconda manche della drag race sul quarto di miglio si aggiunge al gruppo una Koenigsegg Agera RST top spec con 1.360 CV e 1.570 Nm di coppia. Chi vince? Guardate il video qui sotto.

VEDI ANCHE

ATTENZIONE SPOILER La sfida appare serrata tra due delle tre concorrenti, mentre la terza rimane parecchio attardata sulla linea del traguardo. E probabilmente è una grossa sorpresa. Va detto che il cambio di pilota in sella alla moto la penalizza: è chiaro che scaricare a terra tutti i cavalli è molto più difficile quando si ha una sola ruota motrice e un'impronta a terra della gomma grande grossomodo come un limone. Trazione integrale e controlli di trazione rendono le gare di accelerazione un gioco da bambini, al confronto. Se vi dico che vorrei ripetere la corsa sulla distanza di un intero miglio è troppo chiaro per chi faccio il tifo?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/06/2023