Ogni promessa è debito, Rimac Nevera stabilisce 23 record in pista (video)

Cosa avevamo detto? Pochi giorni fa parlavamo di un possibile record che Rimac poteva stabilire ed ecco che il costruttore croato... lo ha stabilito. In realtà parliamo della bellezza di 23 primati ottenuti con la Nevera di cui uno, appunto, molto particolare. Non è questione di essere dei veggenti, ma la hypercar elettrica è una delle macchine che più si addice a frantumare record e questa settimana l'impresa è stata portata a termine. Ma facciamo un piccolo passo indietro ricordando che fino a poco tempo fa era la Pininfarina Battista la regina indiscussa della forza g, dopo aver stabilito una serie di record di accelerazione che sembravano ben lungi dall'essere battuti. E invece… e invece, ecco che il bombardone a elettroni di casa Rimac ha nettamente alzato l'asticella, tornando al top. Guardiamo il video per farci un'idea di cosa è riuscita a fare la hypercar a batterie.

UN ELENCO DI RECORD IMPRESSIONANTE Alcuni dei risultati straordinari includono un quarto di miglio (400 metri) in 8,25 secondi, uno 0-300 km/h in 9,2 secondi e 0-400 km /h in 21,31 secondi. Questi dati sono stati tutti registrati in Germania e verificati da due team di rilevazione indipendenti. Rimac, tuttavia, è molto orgogliosa di un primato particolare, che si piazza meno sotto i riflettori, ma altrettanto importante, ovvero il tempo impiegato per arrivare a 400 km/h e tornare di nuovo a zero. Il perché la casa croata vada tanto fiera di questo dato è presto detto: si tratta di una prova che combina trazione, accelerazione, potenza, aerodinamica, forza frenante e aderenza in maniera perfetta ed è la misura definitiva delle prestazioni in rettilineo di una hypercar.

Record Rimac Nevera: ben 23 primati ottenuti in un giorno sulla pista tedescaUN PRIMATO CHE VALE DOPPIO La Nevera ha portato a termine il test in 29,93 secondi, battendo il precedente detentore di oltre un secondo, anche se in quel caso l’auto a essere sconfitta non era la Battista, ma la Koenigsegg Agera RS, che ha chiuso in 31,49 secondi nel 2019. E se vi state chiedendo perché non è della partita un’altra hypercar come la Bugatti Chiron, eccovi accontentati. Il bolide francese è semplicemente surclassato dalla Nevera con una modesta prestazione di 42 secondi.

Record Rimac Nevera: il team che ha ottenuto i 23 primati in un giornoENERGIA ALLO STATO PURO I quattro motori sprigionano una potenza impressionante di 1.914 CV per 2.360 Nm di coppia , trasmesse alle quattro ruote che calzano degli pneumatici Michelin Cup 2 R omologati per la strada, ma perfetti in situazioni di massimo stress termo-dinamico, come quelle che si ritrovano durante i tentativi di record . Insomma, i numeri stampati sul crono dalla Rimac Nevera sono esplosivi a dir poco. Per fare un esempio, immaginate di sorpassare un'auto “normale” su una strada aperta al traffico e di sapere che potete farcela in un batter d'occhio, poiché potete accelerare da 60 a 130 mph (circa 97-209 km/h) in soli 2,99 secondi . Roba da matti! Ma adesso, la parola passa ai rivali. Chi raccoglierà il guanto di sfida? Non vediamo l'ora di scoprirlo...

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/05/2023