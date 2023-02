Pininfarina Battista, un 1/4 di miglio alla volta, un record alla volta. Video

Mestiere record. C'è l'elettrica che serve per il casa-ufficio e c'è l'elettrica il cui casa-ufficio si sviluppa dai box all'asfalto della pista. A occhio, Pininfarina Battista appartiene alla seconda categoria. Non sazia dei primati già messi in bacheca, l'hypercar elettrica quadrimotore che nel nome rende omaggio al fondatore della storica carrozzeria torinese colleziona un'altra impresa-lampo. 8 secondi e 55 centesimi: Battista oggi l'auto di serie più veloce al mondo sul quarto di miglio. Già, che c'era, si è messa alla prova anche sul mezzo miglio: indovinate com'è andata. Il video che celebra l'exploit è di quelli dal registro epico.

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE L'EV da 2,2 milioni di dollari si era già dimostrata l'auto di produzione dall'accelerazione migliore di sempre, stabilendo il primato, rispettivamente, sulle distanze 0-60 mph (1,79 secondi), 0-100 km/h (1,86 secondi), 0-120 mph (4,49 secondi) e 0-200 km/h (4,75 secondi). Allora, come piattaforma di decollo venne scelto il circuito di Nardò. Per lo sprint sul 1/4 di miglio e il 1/2 miglio, Battista è invece volata fino in India, atterrando sulla struttura di prova di Natrax e avvalendosi della partnership con l'edizione indiana di Autocar e delle apparecchiature di cronometraggio VBox.

Pininfarina Battista, un quarto di miglio da record

DOPPIETTA Per la speciale occasione, Battista ha distrubuito i suoi 1.900 CV e 2.340 Nm su un set di quattro Michelin Pilot Sport Cup 2R. Lo score parla di un tempo di 8,55 secondi sul quarto di miglio (-0,03 secondi rispetto al precedente record apparenuto alla gemella Rimac Nevera nel 2021) e di 13,38 secondi sul mezzo miglio. Ehi, vi sembra sbagliato affermare che 13,38 secondi, fino a qualche tempo fa, erano un crono rispettabile anche sul ''quarter mile''?

Sulla breve distanza, Battista imbattibile

OSSESSIONE RECORD Dagli screenshot del video si legge sul tachimetro anche una velocità massima di 358,03 km/h: una cifra che non basta di certo a farne l'EV di serie dalla velocità di punta più elevata, ma che invece è sufficiente al titolo di auto di serie più veloce mai guidata su suolo indiano. E poiché Battista è ''drogata'' di record: quando Renuka Kirpalani di Autocar India ha preso il volante e ha fatto segnare una top speed di 357,10 km/h, Battista può dire di aver trasportato la donna indiana più veloce di sempre. Tutti primati non ufficialmente ratificati dal Guinness World Records, bensì solo dalla Federation of Motor Sports Clubs of India (FMSCI). Omologazioni a parte, nessuno oserà più osservare a Battista il difetto di una scarsa potenza esplosiva.

