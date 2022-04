Ascolta il sound della Pininfarina Battista. Il video

Come nasce e come suona il sound della hypercar elettrica Pininfarina Battista: ascolta Suono Puro in questo video

Ciò che penso del sound delle auto elettriche l'ho detto chiaramente in occasione della comparativa tra Kia EV6 e Mercedes EQB, sta di fatto che quella di dare una voce a dei motori che hanno sì un loro rumore caratteristico, ma poco gradevole e poco udibile, è una delle frontiere dello sviluppo dei modelli che pretendono di essere anche emozionali, oltre che a emissioni (locali) zero. Ed ecco che per la Pininfarina Battista, un bolide da quasi 1.900 cavalli e 1,8 milioni di euro, la messa a punto della colonna sonora è stata portata avanti con grandissimo impegno. Il risultato? Ascoltatelo nel video ufficiale qui sotto.

LE SCELTE DIETRO A SUONO PURO La scelta di Pininfarina, proprio come quelle attuate da BMW che ha scomodato il compositore di Hollywood Hans Zimmer, è stata quella di non correre dietro ai motori tradizionali, evitando di produrre qualcosa a loro imitazione. Ma Pininfarina è andata oltre, ricercando un sound che si staccasse nettamente anche dagli effetti speciali modello astronave, per produrre qualcosa di più autentico. ''Volevamo che Suono Puro fosse unico e puro, per lasciare che i potenti motori elettrici parlassero da soli'', dice Garry Lane, NVH & Sound Managing Engineer. ''Dovevamo assicurarci che i suoni della Battista fossero immediatamente riconoscibili: vogliamo che le persone la sentano e sappiano che è una Battista ancora prima di vederla.''

Pininfarina Battista, il sound Suono Puro è studiato al computer

COME FUNZIONA Suono Puro della Battista è stato messo a punto in oltre 2.000 ore di lavoro: ciò che fa è ''incanalare il suono naturale dell'architettura del veicolo attraverso un'innovativo software, che elimina i rumori indesiderati ed emette una frequenza che esalta il comfort e il benessere del conducente'', dice Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina. Come? Suono Puro si basa sulla frequenza di 432 Hz che si dice sia alla base dei lavori dei leggendari compositori Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. Questa frequenza, che secondo Pininfarina avrebbe un effetto calmante sull'uomo, è stata utilizzata per accompagnare ed enfatizzare il suono reale dei quattro motori elettrici, a dare una colonna sonora dal carattere autentico e non artificiale.

Pininfarina Battista, il generatore di suoni

L'IMPIANTO AUDIO CUORE DEL SISTEMA Il suono trasmesso agli occupanti (e all'esterno dell'auto per la sicurezza dei pedoni) si basa su velocità, sterzo, erogazione della coppia e modalità di guida: viene modulato attraverso un apposito software e diffuso dall'impianto Naim Audio, che conta 12 altoparlanti, di cui 10 in abitacolo e uno sviluppato apposta per la Battista, per un totale di 1.300 W di potenza acustica. La messa a punto dell'audio è stata finalizzata in 24 mesi, contro i 5 anni che di norma sono necessari per le auto normali, e lo sviluppo è stato fatto in una camera anecoica, ossia in una stanza insonorizzata per evitare qualsiasi rumore parassita.

Pininfarina Battista nella camera insonorizzata per lo studio del sound

SOUND E MODALITÀ DI GUIDA Cinque le modalità di guida, che corrispondono a effetti sonori differenti: Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere. Calma trasmette il suono più dolce, che è sostanzialmente il sound naturale dei motori elettrici ripulito dai rumori molesti; Pura aggiunge una nota base a 54 Hz per dare più carattere; Energica aumenta il volume di questa nota base e Furiosa produce un sound unico e caratteristico per accompagnare le prestazioni mostruose della Battista (le bastano 2 secondi e spiccioli per bruciare lo 0-100 km/h, per capirci). La modalità Carattere, infine, è quella che permette di personalizzare le caratteristiche dell'auto, compreso il sound. Che cosa ne pensate?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/04/2022