Rimac Nevera, la EV più veloce al mondo (412 km/h). Il video del record

Non c'è due senza tre, e il titolo di elettrica ultra fast viene da sé. Dopo aver raggiunto velocità massima di 412 km/h, la supersportiva Rimac Nevera è ora ufficialmente il veicolo di produzione elettrico più veloce al mondo. L'impresa segue il record di accelerazione da fermo che Nevera aveva stabilito ad agosto 2021: con una performance sullo 0-100 km/h di 1,85 secondi, l'hypercar croata è l'auto di serie più esplosiva di sempre, indipendentemente dal tipo di propulsione. Last but not least, Nemera detiene il record sul quarto di miglio: distanza percorsa in 8,582 secondi. Game, set, match.

PONT OF VIEW Il nuovo record di velocità massima è stato registrato sulla pista Automotive Testing Papenburg in Germania e stabilito su pneumatici Michelin Cup 2R omologati per la strada, con un tecnico Michelin presente per garantire la sicurezza del treno di gomme. Al volante, il capo collaudatore Rimac Miro Zrncevic. Pronti, partenza, via, e Zrncevic preme a fondo sul gas per sfruttare al massimo i due rettilinei di 4 km ciascuno. Dai un'occhiata al video qui sopra. Se desideri guardare l'intera corsa dal punto di vista del pilota, allora clicca sul video qui sotto.

LA PROVA È VALIDA Prima di affrontare il tentativo storico, la Nevera viene settata in modalità ''top speed''. Dal video ''Pov'' si apprende come Zrncevic livelli fuori dal ''banking'', prima del primo rettilineo, a circa 250 km/h. Quindi scatena tutti i 1.914 cv dei quattro motori elettrici e raggiunge la straordinaria velocità massima di 412 km/h, misura confermata dal Racelogic V-Box di bordo.

COME VOLEVASI DIMOSTRARE Sorprendentemente, 412 km/h di velocità massima è esattamente la soglia che Rimac aveva previsto, attraverso le simulazioni, quando l'auto venne presentata per la prima volta come C_Two al Motor Show di Ginevra del 2018. Da allora, la factory fondata da Mate Rimac afferma di aver investito complessivamente 1,6 milioni di ore di sviluppo.

BORDOPISTA ''Viaggiare a 412 km/h significa viaggiare a un terzo della velocità del suono'', osserva Zrncevic. ''Riuscire a raggiungere questo obiettivo da soli, su un'auto da strada, è incredibilmente complesso, ma in Nevera abbiamo creato un'auto in grado di percorrere lunghe distanze con una singola carica, di affrontare piste strette e tortuose, di derapare, infine di infrangere ogni record di velocità, sia di accelerazione, sia in termini di V-Max. Ho guidato Nevera dal primo giorno, e vedere l'auto perfettamente affinata che è oggi è un momento davvero emozionante''.

ATTACCO AL POTERE La Nevera sarà consegnata ai clienti con una velocità autolimitata di 352 km/h, ma potrà raggiungere la sua velocità massima ''in eventi speciali con il supporto del team Rimac e in condizioni controllate''. A quando il record di velocità assoluto? Vista la progressione delle supercar elettriche, lo scettro di Bugatti Chiron (490 km/h) non sembra più così intoccabile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2022