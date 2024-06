Effetto dazi, inizia Tesla: il 1° luglio Model 3 cresce di prezzo

Dopo la mossa UE, non tardano le prime conseguenze: l'aumento dei listini della Model 3 "made in China" è solo l'inizio?

Non è passato che un giorno, dall'annuncio ufficiale dei dazi imposti dall'Unione Europea, che i prezzi delle auto elettriche ''made in China'' hanno già cominciato a salire. Colpite da nuovi dazi doganali, imposti per contrastare i sussidi cinesi accusati di dumping e pratiche anticoncorrenziali, inevitabilmente le EV cinesi registreranno presto un aumento dei prezzi sul mercato europeo. Un breve ''recap'': dal 2 novembre 2024, Case automobilistiche come BYD, SAIC, Geely, Tesla e altre (anche straniere) con fabbriche in Cina potrebbero essere colpite da tasse aggiuntive che vanno dal 17,4% al 38,1%, da sommare all’attuale 10%. E indovinate chi sarà la prima a ricevere dal 1° luglio un incremento sul listino?

Tesla Model 3 MY2024: dal 1 luglio aumenta il listino prezzi

APRIPISTA Esattamente: è Tesla la prima a reagire. Questa mattina, un avviso (vedi sotto) è apparso sul configuratore online di Model 3, prodotta (anche) a Shanghai ed esportata (anche) in UE: “Il prezzo di Model 3 potrebbe aumentare dal 1° luglio 2024 a causa dei dazi sull’importazione previsti”. Di quale importo, non è dato sapere. Il Costruttore USA invita pertanto i potenziali acquirenti a ordinare e ritirare la propria nuova Tesla entro giugno per garantirsi il prezzo attuale, offrendo un bonus di 20.000 km di ricariche gratis per chi completerà l'acquisto in Italia entro la fine del mese. Insomma, se stavate pensando di acquistare un'auto elettrica ''made in China'' (anche a marchio Tesla), non c'è un secondo da perdere.

La colpa dell'aumento del listino è dei...dazi!

COSA SUCCEDE? Questi dazi “punitivi” rischiano di diventare un boomerang per l'Europa, che teme un'invasione di auto elettriche cinesi capaci di ritagliarsi significative fette di mercato, ai danni delle Case automobilistiche locali. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva già annunciato a settembre un’indagine contro Pechino. ''I mercati globali sono ora inondati di veicoli elettrici cinesi più economici,'' aveva dichiarato. ''Il loro prezzo è mantenuto artificialmente basso da ingenti sussidi statali. Ciò sta distorcendo il nostro mercato e, poiché non lo accettiamo dall’interno, non lo accettiamo dall’esterno.'' Così la decisione di imporre dazi molto severi, seppur lontani dal 100% previsto dal governo Biden negli Stati Uniti d'America.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 13/06/2024