Levitating Cybertruck: il nuovo oggetto hi-tech per i fan di Tesla

A quanto pare i fan di Tesla avranno un nuovo oggetto di culto da mostrare agli amici. Si tratta del Cybertruck, il van più cool del momento, ma… in scala ridotta e fluttuante. Il Levitating Cybertruck è l’ultima frontiera del must have per i seguaci di Elon Musk, un esempio interessante di come estetica e tecnologia possano unirsi per creare qualcosa di esclusivo. Questo modello in scala del Cybertruck di Tesla non è solo un gadget: è un simbolo di ingegnosità e designcontemporaneo.

Tesla Levitating Cybertruck: il modellino a levitazione magnetica del pick-up EV

Il Levitating Cybertruck è una replica in scala 1:24 del famoso pick-up elettrico Cybertruck. Ha una lunghezza di circa 23 cm e “galleggia” sopra una base magnetica rotonda larga 15 cm. La levitazione è possibile grazie a un sistema di magneti avanzati che mantengono il modello sospeso nell'aria.

DESIGN MINIMALISTA

Il suo design è molto semplice: niente ruote, niente porte, solo la forma triangolare e spigolosa che lo rende subito riconoscibile. Le barre LED funzionanti alle estremità aggiungono un tocco futuristico, e l'alimentazione è gestita da un cavo Type-C collegato a un adattatore.

Tesla Levitating Cybertruck: esaurito sullo shop online ma disponibile sui siti di rivendita

COME FUNZIONA LA LEVITAZIONE DEL CYBERTRUCK?

La levitazione è resa possibile da una combinazione di magneti nella base e nel modello. Quando il Cybertruck è posizionato correttamente, si solleva leggermente e può librarsi staticamente o ruotare lentamente. Tuttavia, è necessario posizionarlo con cura, poiché un piccolo errore o una superficie non adatta possono farlo cadere.

Il Levitating Cybertruck è stato inizialmente venduto sul sito ufficiale di Tesla a 250 dollari (circa 240 euro al cambio attuale), ma è andato esaurito molto rapidamente. Ora, è disponibile solo sui mercati secondari come eBay, dove i prezzi vanno da 450 dollari (circa 430 euro) fino a ben 980 dollari (circa 940 euro), molto più di quello originale. Diciamo che siamo alla speculazione vera e propria.

Tesla Levitating Cybertruck: prezzo fino a 980 dollari su ebay e altri siti web

LEVITATING CYBERTRUCK PERCHÈ È COSÌ POPOLARE?

La popolarità del Levitating Cybertruck si può spiegare in diversi modi:

Tecnologia avanzata: la levitazione magnetica è affascinante e unica. Design futuristico: la forma del Cybertruck è inconfondibile e rappresenta il futuro della mobilità. Edizione limitata: essendo un prodotto raro, diventa più desiderabile. Oggetto da collezione: per i fan di Tesla, è un oggetto del desiderio.

ALTRI PRODOTTI LEGATI A TESLA CYBERTRUCK

Tesla ha creato molti altri gadget ispirati al suo BEV, tra cui:

Cyberquad: un quad elettrico per bambini.

CyberMug: una tazza dal design moderno.

CyberWhistle: un fischietto di metallo ispirato al Cybertruck.

Cybertruck Bottle Opener: un apribottiglie dal design futuristico.

Tesla Levitating Cybertruck: prezzi fuori mercato per il gadget hi-tech

Il Levitating Cybertruck è un oggetto che combina hi-tech, design e innovazione. Non è solo un giocattolo, ma un simbolo di come la tecnologia possa trasformare un oggetto semplice in qualcosa di esclusivo e ambito.

Se siete interessati al design o alla tecnologia, il Levitating Cybertruck ne è un perfetto esempio. Tuttavia, oggi il prezzo sul mercato della rivendita è molto alto e potrebbe non valere la pena spendere tanti soldi per quello che, di fatto, è un bel soprammobile.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/12/2024