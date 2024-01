Tesla Cybertruck, un test di autonomia reale svela che... Il video "live"

Ormai sulla bocca di tutti, il Tesla Cybertruck è stata una delle automobili più divisive di tutto il 2023. A lungo atteso, il pick-up ''rivoluzionario'' di Elon Musk è stato messo alla prova di autonomia da un gruppo di youtuber americani. Il video del canale YouTube Out of Spec Motoring lo trovate sotto: è lunghissimo, essendo la registrazione di una diretta streaming, ma il risultato ve lo sintetizziamo nelle prossime righe. Insomma, come testimoniato dal ''documentario'', il test ha rivelato una sorprendente discrepanza rispetto alla stima ufficiale di percorrenza. I risultati hanno mostrato una copertura di soli 409 km, molto al di sotto delle attese dei 511 km dichiarati dal Costruttore.

AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE Il test è stato pianificato con cura, svolgendosi nelle prime ore del mattino su un'autostrada per minimizzare l'impatto del traffico sulle misurazioni. Il conducente ha preso il via con la batteria completamente carica, guidando il Cybertruck fino a quando la carica è scesa allo 0%. A questo punto, è stato necessario trainare il veicolo fino a una stazione di ricarica per riportarlo in vita. Il modello coinvolto nel test è un Dual Motor Founders Series, equipaggiato con ruote da 20 pollici e pneumatici off-road da 35 pollici, progettato per una stima massima di 511 chilometri di autonomia. Tuttavia, il test ha rivelato un calo del 21% rispetto alle aspettative, un risultato che si discosta significativamente dalle previsioni sia di EPA, sia di Tesla. Il verdetto del test, dunque, non è lusinghiero, ma è importante considerare anche il contesto. La temperatura durante la prova era di appena 7 gradi Celsius, la maggior parte del test si è svolta a circa 112 km/h, e l'intero esperimento è stato condotto in Texas a una quota relativamente bassa. Questi fattori potrebbero aver influito negativamente sui risultati, e variazioni di velocità, altitudine e temperatura potrebbero produrre esiti notevolmente diversi.

Tesla Cybertruck, autonomia sotto le aspettative?

POSSIBILI AGGIORNAMENTI Sebbene sia di recentissima produzione, in futuro si prevede che il Cybertruck sarà disponibile con pneumatici quattro stagioni, un elemento che potrebbe migliorare l'autonomia complessiva. Questa versione dovrebbe raggiungere una distanza ancora maggiore (di circa 547 km) con una singola carica, alzando il livello delle aspettative. Certamente il prodotto è interessante, come sempre quando si tratta di Tesla, tuttavia questo test svolto in condizioni di guida comuni dimostra quanto, a volte, le promesse si allontanino dalla realtà.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 05/01/2024