Chi guida Tesla fa più incidenti: lo studio negli USA

''Non è un segreto che i conducenti di alcune marche automobilistiche abbiano una cattiva reputazione, ma questa cattiva reputazione è giustificata? Secondo i dati, in alcuni casi potrebbe essere così'', è questo l'incipit di uno studio condotto dall'americana LendingTree sui dati di decine di milioni di preventivi assicurativi, per determinare quali marche di automobili hanno i conducenti peggiori. Ebbene, su 30 diverse case automobilistiche esaminate, nella finestra temporale tra il 14 novembre 2022 e il 14 novembre 2023, Tesla ha vinto la classifica per il maggior numero di incidenti stradali.

I NUMERI DELLO STUDIO In cifre, i conducenti di Tesla hanno fatto registrare nel periodo esaminato 23,54 incidenti ogni 1.000 conducenti; seguono a ruota i guidatori di Ram (22,76) e quelli di Subaru (20,90). Tesla perde lo scettro allargando l'indgine ai comportamenti scorretti rilevati, quali la guida in stato di ebbrezza, gli eccessi di velocità e altre infrazioni sanzionate: e qui i ''Rammisti'' si prendono la rivincita, totalizzando 32,90 citazioni ogni 1.000 conducenti, con Tesla che segue da vicino con 31,13 e Subaru che conferma la medaglia di bronzo a 30,09.

Tesla Model 3 semi sommersa: l'elettrica abbandonata in mare

VEDI ANCHE

UN RICHIAMO PER RICHIAMARE (L'ATTENZIONE) Vale la pena notare che l’analisi di LendingTree non esamina le cause degli incidenti, ma è significativo che i risultati dello studio seguano il richiamo imposto a Tesla dalla National Highway Traffic Safety Administration, secondo cui il sistema di guida semi-autonoma non farebbe abbastanza per impedire un utilizzo improprio da parte dell'utente. In pratica il richiamo ha lo scopo di introdurre strategie per garantire che i conducenti prestino attenzione alla strada anche quando utilizzano il pilota automatico.

SESSO SFRENATO Finora, invece, il sistema era talmente facile da ingannare (appendendo un sacchetto di arance a una delle razze del volante, per esempio) che alcuni utenti sono stati fotografati mentre leggevano, dormivano o giravano addirittura video porno a bordo del veicolo in movimento. Insomma, alcune persone nel recente passato hanno fatto troppo affidamento su questa funzionalità e si sono verificati incidenti anche mortali. Se sia questa la causa per cui Tesla è balzata in testa alla classifica dell'incidentalità, lo studio non lo chiarisce, ma qualche interrogativo sulle implicazioni dei numeri raccolti è bene porselo.

Fonte: LendingTree

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/12/2023