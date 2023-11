Una Tesla, una batteria fuori garanzia, un conto da capogiro

Chi non ha mai assaporato quella strana sensazione. Cioè che l'elettrodomestico, sia esso una lavatrice, una lavastoviglie, una TV, controlli il calendario e aspetti che la garanzia giunga a scadenza. Per poi cominciare a comportarsi male. Metti anche di dover sborsare qualche centinaio di euro per far riparare il guasto. Una gran seccatura, ma non sarà nulla se messa a confronto con la spesa necessaria per sostituire il pacco batterie della propria auto elettrica ormai fuori garanzia. Testimonianze? Eccone una piuttosto... drammatica.

Il pacco batterie di Tesla Model S. Un pacco... prezioso

LA RESA DEI CONTI A riprendere l'episodio è il magazine CarScoops. Un utente Reddit pubblica la fattura presentatagli dal centro assistenza Tesla locale per correggere la sensibile perdita di autonomia (da 435 a 345 km) della sua Model S anno 2015 e con 263.000 km di percorrenza. La fattura riporta una cifra che assomiglia al prezzo di un compact crossover: il costo della riparazione ammonta a 19.346,06 dollari. Magra consolazione: la nuova batteria è garantita per altri quattro anni e 80.000 km. ''Attenzione!!'', avvisa il proprietario della Model S, ''Puoi risparmiare sul carburante o sul cambio dell'olio, ma assicurati di risparmiare i soldi per una batteria: 4 mesi fuori garanzia e la mia Tesla Model ha bisogno di una nuova batteria''.

Tesla Model S, fuori garanzie le batterie costano un occhio della testa

ATENE PIANGE, SPARTA NON RIDE Vale la pena sottolineare che dalla fattura si evince che il proprietario ha richiesto espressamente che la sua auto fosse dotata di una batteria nuova, piuttosto che di un'unità rigenerata. Va inoltre fatto presente che, se si fosse rivolto a un'officina indipendente specializzata in auta elettriche, il nostro sventurato amico avrebbe probabilmente risparmiato un sacco di soldi. Infine, come potrà confermare chi in vita sua avesse sostituito l’intero motore di un veicolo tradizionale (e su un’auto da 263.000 km, può capitare), anche i motori a scoppio delle auto di fascia alta possono risultare incredibilmente costosi. CarScoops propone di dare un'occhiata al forum Bimmerpost nel quale il proprietario di una BMW M5 dovette sostituire il propulsore e pagarlo oltre 56.000 dollari. Anzi no, glielo pagò la sua assicurazione. Ma era per fare un esempio.

Il costo della sostituzione? Lo recuperi. Se puoi ricarica gratis...

AMMORTAMENTO Parallelismi tra accumulatori per vetture elettriche e motori termici a parte, quanto tempo impiegherà il proprietario a recuperare il costo della riparazione? La risposta non è così terribile come si potrebbe pensare. Potendo la Model S della storia ricaricare ai Supercharger gratuitamente e illimitatamente, vivendo inoltre in California dove la benzina costa 5,25 dollari al gallone, per rientrare dall'investimento occorreranno 208 ''rifornimenti''. Ma serviranno anche diversi anni di guida, trascorsi i quali la Model S avrà probabilmente bisogno di nuovi interventi di manutenzione. Un circolo vizioso, insomma. E quanto al dibattito su quale forma di alimentazione sia più conveniente, il caso della nostra Model S non scrive di certo la parola ''fine''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/11/2023